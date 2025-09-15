Marsala celebra San Matteo: fede, sport e solidarietà al centro dei festeggiamenti

15/09/2025 11:00:00

Dal 18 al 21 settembre Marsala si prepara a rinnovare l’antica tradizione dei festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono di una delle chiese più storiche della città. Quattro giornate dense di appuntamenti religiosi, culturali e comunitari, che uniranno spiritualità, musica, sport e convivialità.

La festa prenderà il via giovedì 18 settembre alle ore 18.00 con una Messa celebrata non all’interno della chiesa, ma presso lo Stadio Comunale, insieme agli atleti e alle società sportive cittadine. Un gesto simbolico per sottolineare il valore educativo e sociale dello sport, inteso come strumento di crescita, condivisione e pace.

Celebrazione del decennale dei sacerdozio di Don Alessandro

Venerdì 19 settembre sarà una giornata speciale per la comunità: ricorrerà infatti il 10° anniversario di sacerdozio di don Alessandro. La Messa solenne, presieduta dal Vescovo Angelo e concelebrata dai sacerdoti locali insieme al vescovo emerito Domenico, rappresenterà un momento di profonda gratitudine e partecipazione collettiva.

Sabato 20 settembre, a partire dalle ore 20.00, il giardino della chiesa ospiterà la quarta edizione della serata conviviale. La musica e l’animazione saranno affidate ai giovani dj Andryx e Marco Carducci. Il servizio cena, organizzato dall’Oasi bar, sarà riservato a chi avrà acquistato il ticket entro martedì 16 settembre, ma il giardino resterà accessibile a tutti coloro che vorranno vivere insieme la festa.

Il culmine dei festeggiamenti sarà domenica 21 settembre, giorno della solennità di San Matteo. La mattina, alle ore 11.00, verrà celebrata la Messa con la partecipazione delle forze della Guardia di Finanza. Nel pomeriggio, alle 18.30, il parroco presiederà la Celebrazione Eucaristica conclusiva, al termine della quale saranno conferiti il mandato agli operatori pastorali e la copia del Vangelo di Matteo, dono simbolico da custodire come guida spirituale per il nuovo anno pastorale.

Un sergno di solidarietà per Gaza

In occasione del suo anniversario di sacerdozio, don Alessandro ha voluto lasciare un segno concreto di carità, promuovendo una raccolta fondi a favore della parrocchia di Gaza. L’iniziativa, conclusasi alla vigilia della festa, ha permesso di raccogliere circa 2.700 euro, già inviati al parroco locale per sostenere la popolazione in difficoltà.

Ancora una volta, dunque, la festa di San Matteo a Marsala si conferma non solo un evento religioso, ma anche un’occasione di incontro, condivisione e solidarietà, capace di coinvolgere tutta la comunità.



