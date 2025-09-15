Marsala dice addio a Mario Trincilla, nome e volto della moda in città

15/09/2025 10:11:00

È morto all’età di 80 anni Mario Trincilla, volto storico e anima elegante della moda maschile a Marsala. Con la sua boutique in via XI Maggio, diventata negli anni un vero punto di riferimento, ha vestito generazioni di uomini con stile, classe e discrezione.

Il suo nome è stato sinonimo di raffinatezza non solo in città, ma in tutta la provincia.

Mario Trincilla era conosciuto e apprezzato da tutti per la sua gentilezza, il sorriso discreto e il modo elegante con cui sapeva prendersi cura dei suoi clienti. Una figura che ha rappresentato la sobrietà e il buon gusto, senza mai alzare la voce, ma lasciando sempre il segno.

Fin da giovanissimo si è dedicato all’azienda di famiglia, nata nel 1934, diventando insieme al fratello un punto di riferimento nell’abbigliamento da uomo. Vestire “da Trincilla” a Marsala ha sempre significato affidarsi a mani esperte, attente non solo alla qualità dei tessuti, ma anche al rispetto per la persona. Un’eleganza che non era solo di stoffa, ma anche di animo.

Alla moglie Caterina, ai figli Vincenzo e Pietro, alle nuore, ai nipoti e a tutti i familiari, Marsala si stringe in un abbraccio. Mario lascia il ricordo di un cuore buono e generoso, e di una vita trascorsa con stile, in ogni senso.

I funerali si terranno mercoledì 17 settembre, alle ore 10.30, presso la Chiesa Madre.