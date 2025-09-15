Volley: dalla Convention Fipav plauso al Marsala Volley e piani per il futuro

15/09/2025 13:10:00

Il movimento pallavolistico trapanese guarda al futuro con rinnovato entusiasmo, come emerso dalla recente convention delle Società affiliate alla Fipav - Comitato Territoriale Trapani, ospitata presso la prestigiosa location del Villa Zina Resort. Un'occasione fondamentale per tracciare bilanci, delineare strategie e, non da ultimo, celebrare le eccellenze del territorio. I lavori sono stati aperti dal presidente Territoriale, Filippo Occhipinti, che ha subito voluto sottolineare l'importanza del risultato della nazionale di Velasco, indicandola come un potenziale "traino per tutto il movimento pallavolistico della nostra provincia". L'evento ha visto la partecipazione, oltre a numerose società del territorio, anche del consigliere regionale Pietro Capo, portavoce dei saluti della Fipav Sicilia, e i consiglieri Giuseppe Raineri, Vito Oddo e Leonardo Cottone.

Al centro del dibattito, temi cruciali per la crescita del volley locale, dalla valorizzazione e qualificazione delle nuove leve, con un'attenzione particolare al programma Volley S3, alla spinosa questione relativa all'impiantistica sportiva, considerata ancora molto carente nella provincia. Per dare risposte concrete, il Consiglio ha annunciato una serie di iniziative formative, verranno realizzati corsi tecnici per allenatori (allievo e 1° grado), e indetti corsi per aspiranti arbitri ed arbitri associati, oltre che per segnapunti societari.

In questo clima di programmazione e sviluppo, un momento particolarmente significativo è stato l'augurio speciale espresso dal Presidente Occhipinti alla neo nata Trapani Volley che si appresta ad iniziare le attività sportive sul territorio ed alla società lilibetana Marsala Volley, che si appresta a disputare il prestigioso campionato nazionale di serie A2. Questo attestato di stima e incoraggiamento da parte del massimo esponente territoriale della Fipav giunge in un periodo di grande fiducia per il sodalizio azzurro del Presidente Massimo Alloro. Sebbene non direttamente menzionato nella convention, il momento è particolarmente positivo per il Marsala Volley, reduce da una serie di test match che hanno mostrato segnali incoraggianti, con la squadra che sta acquisendo una solida identità di gioco e una buona intesa tra le atlete. I risultati di questi incontri pre-campionato, pur non essendo definitivi, lasciano ben sperare per l'imminente avventura in Serie A2. Il plauso di Occhipinti è quindi un ulteriore stimolo per la squadra che si prepara ad affrontare una stagione impegnativa, elevando il nome di Marsala e, con esso, dell'intera provincia nel panorama pallavolistico nazionale. La convention si è conclusa con il presidente e l'intero consiglio che hanno formulato i migliori auguri a tutte le Società presenti per una stagione ricca di successi sportivi, riaffermando l'impegno collettivo per un futuro brillante della pallavolo trapanese.



