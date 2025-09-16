16 Settembre: Israele invade Gaza, tensioni Nato - Russia, Trump nel Regno Unito

16/09/2025 07:03:00

E' il 16 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Israele ha invaso Gaza. Prima 37 attacchi aerei in 20 minuti, poi i carri armati, infine bombe robot su Gaza City. Sembra che Hamas abbia bloccato l’evacuazione e usato gli ostaggi come scudi umani

• A Doha, al vertice dei Paesi arabo-islamici (oggi arriverà Rubio), si è parlato di una Nato araba da opporre a Israele. Proposte anche sanzioni e blocchi navali. Netanyahu ha riconosciuto l’isolamento di Israele

• Il presidente della Tunisia ha proposto di accogliere i capi di Hamas nel suo Paese. Una riedizione dell’esilio degli anni ’80 di Arafat (che fu bombardato pure là)

• Peskov ha detto che «la Nato è di fatto in guerra con la Russia». Crosetto ha risposto che «non siamo pronti». Altri due droni hanno sorvolato i cieli della Polonia e della Romania



• Tyler Robinson non ha confessato di aver ucciso Charlie Kirk. Ma tra le prove a suo carico ci sono Dna e messaggi

• J.D. Vance ha condotto per due ore il podcast The Charlie Kirk Show

• Gli Usa hanno colpito un’altra nave di narcotrafficanti venezuelani. Per Maduro gli Usa preparano la guerra. Le relazioni tra i due Paesi sono ufficialmente «rotte»

• Trump avrebbe trovato un modo per mantenere attivo TikTok negli Usa. Ne parlerà venerdì con Xi Jinping

• Inizia oggi la visita ufficiale di Trump nel Regno Unito. Arriverà accompagnato da Melania e dai ceo di OpenAi e Nvidia

• Woody Allen ha detto che nel 2010 andò a cena da Jeffrey Epstein: trovò il suo ospitante affascinante, e l’ospite principe Andrea un cretino

• Musk ha acquistato azioni Tesla per un miliardo di dollari. L’ultima volta che lo aveva fatto era il 2020

• Trump vuole eliminare l’obbligo di report trimestrali. Vuole fare un favore alle società quotate, ma non è detto che gli investitori siano d’accordo

• È morto lo sciatore Matteo Franzoso, 26 anni oggi. Aveva avuto un incidente sulle piste del Cile, dove si stava allenando con la Nazionale

• È morta Matilda Ferrari, 15 anni, campionessa di pattinaggio artistico. È stata investita da una betoniera mentre andava a scuola, non lontano da Madonna di Campiglio

• A Reggio Emilia un salernitano è morto dopo essere stato colpito con un taser dalla polizia. È il terzo caso in due mesi

• Il cestista Achille Polonara, affetto da una leucemia mieloide, ha trovato una donatrice di midollo. Verrà operato la prossima settimana

• A Modena il primo trapianto di fegato eseguito da un robot. Il donatore è stato dimesso dopo soli quattro giorni, il ricevente dopo dieci

• A San Francisco il cuoco Valentino Luchin è stato arrestato. Avrebbe rapinato tre banche in un solo giorno

• Quest’estate Mediaset ha scavalcato la Rai anche nel prime time e Canale 5 ha battuto Rai 1

• Fra pochi giorni in Cina verrà inaugurato il ponte più alto del mondo. Si chiama Huajiang Grand Canyon, a 625 metri sopra il fiume Beipan. Per costruirlo sono bastati tre anni

• Mark Zuckerberg contro Mark Zuckerberg. Un avvocato statunitense ha fatto causa al suo omonimo, il più famoso fondatore di Meta, perché ogni volta che apre un profilo social l’azienda glielo chiude

• In Irlanda si è aperto il primo processo con un ex militare britannico imputato per i fatti del Bloody Sunday del 1972

• Sono state depositate le memorie difensive sul caso Almasri. Il governo sostiene di aver agito per difendere l’interesse nazionale

• Il Tar ha confermato l’incandidabilità dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, che perciò non potrà candidarsi a governare la Calabria

• De Benedetti lascia il quotidiano Domani a una fondazione con una dote di 4 milioni. Attualmente il giornale ha una perdita di un milione, ma il pareggio è previsto entro un anno

• Serie A, Verona-Cremonese 0-0, Como-Genoa 1-1. Oggi c’è la Champions. Alle 21 la Juve scenderà in campo contro il Borussia Dortmund

• L’ingegnere azzurro Iliass Aouani ha vinto la medaglia di bronzo nella maratona ai Mondiali di atletica di Tokyo (perdendo una lente a contatto a metà gara)

• L’astista svedese Armand «Mondo» Duplantis ha segnato il suo 14esimo record in cinque anni. Ha saltato i 6 metri e 30 centimetri, e vinto 100 mila dollari

• Sono morti l’illustratrice tedesca Jutta Bauer (70 anni), il paroliere statunitense Bobby Hart (81), il giornalista di Mediaset Franco Ligas (79)



Titoli

Corriere della Sera: L’attacco finale di Israele a Gaza City

la Repubblica: Gaza colpita al cuore

La Stampa: Mosca sfida la Nato / Giallo sui caccia italiani

Il Sole 24 Ore: BTp, spread al minimo da 15 anni

Il Messaggero: Mosca: Nato in guerra con noi

Il Giornale: Israele invade Gaza

Qn: Mosca: la Nato è in guerra / Crosetto: Italia impreparata

Il Fatto: Kiev ci costerà altri / 120 mld in un anno

Libero: Il partito di La7

Avvenire: Corridoi di Salvezza

Leggo: Mosca: «Nato in guerra con noi»

La Verità: La giudice lo lascia libero / Africano stupra una 18enne

Il Mattino: Mosca sfida la Nato: siete in guerra

il Quotidiano del Sud: «Nato-Russia, è già guerra»

Domani: Putin, grandi manovre e minacce / «Siamo già in guerra con la Nato»

Il maninifesto: Quo Vadis



