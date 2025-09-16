“Morena senza tempo”: a Marsala la meridiana che unisce arte, scienza e speranza

16/09/2025 20:04:00

C’è un sole che sorride, e con i suoi raggi non segna soltanto le ore: illumina un racconto che abbraccia il passato, il presente e il futuro. È la nuova meridiana intitolata “Morena senza tempo”, realizzata nell’agosto 2025 da Historya Restauri, Affreschi, Decorazioni, Meridiane e Restauri (www.historyarestauri.it), che da Venezia è arrivata in terra siciliana per realizzare un’opera d’arte, trasformando una parete in un affresco poetico di memoria e speranza.



Trovasi in C.da Ciavolo, 157 Comune di Marsala, sulla parete sud-est di Casale Aloisi. Le sue dimensioni sono cm 180x135, tecnica esecutiva affresco su intonaco, colori naturali, esecuzione completamente manuale, stilo gnomonico ortogonale in ottone. Qui il tempo non scorre soltanto sulle linee tracciate dall’ombra, si racconta nelle immagini: il quadrante solare della meridiana situato al centro dell’opera, appare come un’autostrada “senza tempo”, dal mare (Marea, secondogenita di Morena) al cielo, con la certezza che quel punto in ogni epoca passata e in ogni epoca a venire è stato illuminato e sarà illuminato dallo stesso Sole. Sul lato destro in basso è raffigurata la colomba con un ramoscello d’ulivo, che ritorna da Noè dopo il Diluvio Universale a testimonianza di rinascita, rigenerazione, speranza, prosperità, pace e riconciliazione. A latere della colomba un enorme arcobaleno (Iri, terzogenito di Morena) come simbolo della quiete dopo la tempesta, che porta con sé con la sua bellezza un senso di rinnovamento e speranza, avvolge e abbraccia la meridiana, senza interruzione dal mare del lato destro al cielo del lato sinistro, senza soluzione di continuità, a congiungere tutte le epoche. Dall’arcobaleno spunta un Sole “senza tempo” (Sole, primogenito di Morena), che abbaglia, scalda, sorride, illumina come il ragazzo autistico Elia (fratello di Morena), dell’acquario, posto in alto a destra.



A sinistra il progresso, la modernità, l’evoluzione “senza tempo”, che va dall’invenzione primordiale della ruota, poi della seconda ruota, rappresentato dal lento movimento di un carro carico di spighe di grano, fonte di sostegno e prosperità, trainato da un cavallo, che simboleggia il divenire. Poco sopra la clessidra, simbolo del tempo della memoria, delle esperienze, delle aspirazioni, delle attese, dei sogni al di là dell’orizzonte conosciuto. Dietro il carro una morena, collina formatasi da sedimenti chiamati “till”, detriti, rocce, sassi, sabbia, argilla, polveri, che si sviluppa “senza tempo” inesorabilmente in altezza. Poco sopra un aereo che atterra, simbolo dell’evoluzione della modernità in movimento, che porta sogni, emozioni, sentimenti, aspettative, speranze, idee, progetti, novità, che arricchiscono la meridiana “Morena senza tempo”. In alto a sinistra una navicella spaziale che proietta lo sguardo oltre i confini dell’evoluzione, del conosciuto, del raggiungibile, con a bordo persone in stato quantico perenne, in cui le particelle sono interconnesse indipendentemente dalla distanza tra dematerializzazione in un luogo e ri-materializzazione in un altro luogo. È un continuum evolutivo di movimenti, di spostamenti, a cominciare dalla ruota primordiale fino al futuro teletrasporto fisico, viaggiando nel tempo munito di macchina fotografica.

È il sogno di Ulisse, presente in ognuno di noi a rappresentare il desiderio umano di conoscenza, esplorazione e di superamento dei propri limiti, spingendosi verso l'ignoto con ingegno e audacia. La meridiana è impreziosita da una iperbole con la data 14 novembre 1981, nascita di Morena, proprietaria di Casale Aloisi, con segno zodiacale dello scorpione, dove il Sole senza Tempo in quella data e nelle stesse date a venire annualmente percorreva e illuminava e percorrerà e illuminerà “senza tempo” l’iperbole e tutto sarà musica e luce in quel punto del tempo di domani.



Questa meridiana non è soltanto uno strumento, ma un’opera d’arte che unisce scienza, poesia e spiritualità, spazio e tempo diventano dimensioni universali e raccontano il moto del nostro pianeta e di tutto il Creato. Un dono al quartiere e alla comunità, che davanti a questo Sole sorridente può ritrovare il senso di un cammino condiviso, con la certezza che ogni epoca è stata e sarà illuminata dallo stesso Sole … mentre le stelle stanno a guardare. “Morena senza Tempo” è stata realizzata da Eva, non a caso primo nome femminile “senza tempo” del Creato, e dal di Lei marito Ivan Ceschin, ambedue dello staff di Historya Restauri di Venezia, tratta da un sogno di Luigi, padre di Morena ed Elia



