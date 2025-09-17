17 Settembre: addio Robert Redford, urbanistica a Milano, Israele avanza a Gaza City

17/09/2025 07:06:00

E' il 17 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• È morto Robert Redford: attore indimenticabile, regista impressionante, ecologista militante, paladino del cinema indie, fondatore del Sundance Film Festival. Insomma, come dice Pontiggia: «Redford è morto, e anche noi non ci sentiamo troppo bene». Aveva 89 anni

• Urbanistica a Milano, schiaffo dei giudici ai pm: «Non basta dare o ricevere un pagamento o un incarico pubblico perché ci sia corruzione». Annullato l’arresto dell’architetto Alessandro Scandurra

• A Gaza City l’avanzata israeliana continua. L’Idf controlla circa il 40 per cento della città. Gli sfollati sono disperati. Il ministro Katz ha detto che se Hamas non rilascerà gli ostaggi «tutta la Striscia verrà distrutta»



• L’invasione di Gaza City è stata condannata dall’Ue, che per la prima volta ha annunciato sanzioni. Germania e Ungheria sono contrarie. L’Italia prende tempo. E una commissione dell’Onu accusa Israele di genocidio

• All’università di Pisa manifestanti pro Pal hanno interrotto la lezione del professor Rino Casella, che è stato preso a pugni

• Trump dà il via libera alle armi per l’Ucraina (pagate dall’Ue) ma Zelens’kyj vuole sanzioni e garanzie. Intanto Putin si è fatto fotografare in uniforme militare alle esercitazioni in Bielorussia

• La vice presidente di AfD Beatrix von Storch è stata ricevuta alla Casa Bianca

• Trump ha fatto causa al New York Times per 15 miliardi di dollari. Ha presentato una querela di 85 pagine in cui accusa il quotidiano di averlo diffamato e calunniato

• Il procuratore dello Utah Jeff Gray chiederà la pena di morte per Tyler Robinson. Il presunto killer di Charlie Kirk avrebbe pianificato l’attentato per una settimana

• Per Luigi Mangione, che uccise Brian Thompson, cadono le accuse di terrorismo e premeditazione. Ma rischia ancora la pena di morte a livello federale

• Leone XIV ha ordinato la dimissione dallo stato clericale del diacono Frateschi, già in prigione a Latina per aver abusato di cinque minorenni

• A Sulmona un ragazzo di 17 anni è il terzo indagato per lo stupro di una bambina di 12 anni. Oggi la vittima verrà sentita dal tribunale dei minori

• In provincia di Prato la titolare di un’azienda tessile ha distrutto i gazebi e preso a calci e pugni i suoi operai in sciopero

• Quattro incidenti sul lavoro in meno di 24 ore. Un operaio è caduto da un tetto, altri tre sono morti schiacciati da un camion, da un trattore e da un muletto

• I casi di Covid in Italia sono ancora in aumento: 2.800 nuovi contagi nell’ultima settimana. È il numero più alto di tutto il 2025

• Giovanni Bazoli, l’uomo che ha rivoluzionato il sistema bancario, ha scritto un’autobiografia dove parla della creazione di Intesa Sanpaolo, ma anche della sua passione per Alessandro Manzoni

• A pagare i dazi sul vino di Trump non sono i consumatori americani ma le imprese italiane: in un anno il prezzo medio è sceso da 6,52 dollari a 5,64 dollari

• I vertici di Mediobanca stanno cedendo le loro quote prima della riapertura dei termini dell’Opa di Mps. Nagel ha ceduto un pacchetto da un milione di azioni per 22 milioni di euro

• Alle 16.17 di ieri il prezzo dell’oro ha superato per la prima volta nella storia i 3.700 dollari l’oncia

• Un treno su cinque dell’Alta Velocità arriva in ritardo. Italo fa meglio dei Frecciarossa. Lo rivela un rapporto di Altroconsumo

• San Siro, accordo trovato. Oggi Sala lo porterà in giunta. L’ultima parola spetterà al consiglio comunale

• Katia Buchicchio è la prima Miss Italia che viene dalla Basilicata. Studentessa di odontoiatria di 18 anni, porta l’apparecchio per i denti

• In un’operazione condotta in 18 Paesi di Asia e Nord America sono state sequestrate 76 tonnellate di droghe sintetiche

• Draghi è tornato, di nuovo, a «sferzare» l’Ue. Solo l’11 per cento delle sue 383 raccomandazioni sono state attuate, e il debito pubblico dell’Ue è «destinato a crescere di 10 punti»

• Maurizio Lupi di Noi Moderati ha proposto una legge per rendere di nuovo festa nazionale il 4 ottobre, giorno in cui si celebra san Francesco d’Assisi, santo patrono d’Italia. Domani il voto alla Camera

• Cambia la 104: congedi fino a 2 anni e più permessi retribuiti per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

• Per i Ris Chiara Poggi è stata uccisa da una persona sola, stando alla nuova inchiesta. Andrea Sempio, però, è indagato in concorso con ignoti

• Nel bergamasco un uomo è stato investito dal ladro che cercava di fermare. È grave

• Nel milanese un istruttore di equitazione di 72 anni è stato arrestato perché avrebbe abusato di almeno tre giovanissime allieve

• Tennis, con le vittorie di Cocciaretto e Paolini le azzurre accedono alle semifinali della Billie Jean King Cup

• Champions, la Juve si salva in pieno recupero e pareggia con Borussia Dortmund 4-4. Oggi Inter e Atalanta

• Ai mondiali di atletica di Tokyo Matteo Sioli ha chiuso all’ottavo posto la finale di salto in alto e Francesco Pernici si è qualificato per la semifinale degli 800 metri

• A Times Square starebbe per aprire il Central Perk, il caffè della serie Friends

• Sono morti il chirurgo pediatrico Ferdinando Cataliotti (94 anni), l’attrice statunitense Patricia Crowley (92), l’architetto britannico Nicholas Grimshaw (86), il cantante d’opera tedesco Siegmund Nimsgern (85), l’attrice statunitense Paula Shaw (84)



Titoli

Corriere della Sera: Gaza City, esodo sotto le bombe

la Repubblica: Israele: distruggeremo Gaza

La Stampa: Israele, inferno a Gaza City

Il Sole 24 Ore: Fisco, addio a crediti per 408 miliardi / Spunta l’accesso ai dati dei conti correnti

Avvenire: «Arginare l’odio»

Il Messaggero: Gaza brucia, il mondo condanna

Il Giornale: Garlasco, abbiamo scherzato

Leggo: Gaza brucia, l’Onu genocidio

Qn: Assalto finale a Gaza City / Palestinesi, fuga disperata

Il Fatto: Roma, no alla bandiera / palestinese: Pd astenuto

Libero: All’università / tornano i picchiatori rossi

La Verità: Il Papa: «Prego per Kirk e la sua famiglia»

Il Mattino: Champions, l’oro del Napoli

il Quotidiano del Sud: xxx

il manifesto: In una parola

Domani: Gaza, l’abisso morale di Israele / L’Onu: «È in corso un genocidio»



