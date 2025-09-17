Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
17/09/2025 12:00:00

Premio Alessi, genitori di Ayeda raccontano la loro storia e ringraziano la Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/premio-alessi-genitori-di-ayeda-raccontano-la-loro-storia-e-ringraziano-la-sicilia-450.jpg

«Desideriamo esprimere la più profonda gratitudine per la professionalità e l'umanità dimostrate nei nostri confronti. Ci siamo davvero sentiti come in una grande famiglia, a cui potevamo chiedere qualsiasi cosa per la nostra bambina. Non ci dimenticheremo mai di voi. Grazie di cuore». È il messaggio con cui Abdullah Alizada e Khatima Noori, i genitori della piccola Ayeda, la bimba afghana di due anni affetta da una rara e grave malattia genetica del fegato e ricoverata all'Ismett di Palermo, hanno voluto ringraziare il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e la moglie Franca, e tutto lo staff della Presidenza della Regione Siciliana, oltre alle associazioni Pfic Italia Network e Nove Caring Humans, e il personale dell'Istituto di alta specializzazione, per l'accoglienza e la solidarietà ricevute.

 

I due giovani hanno raccontato, in una videointervista che è stata trasmessa ieri sera durante la cerimonia del Premio Alessi nei Giardini d'Orléans, le loro vicissitudini, la diagnosi infausta per la propria bambina senza alcuna possibilità di cure, il lungo viaggio dall'Afghanistan, attraverso l'Iran, e infine l'approdo in Sicilia, dove si è riaccesa la speranza.

La piccola, adesso, grazie a una fitta rete di solidarietà, è ricoverata in attesa di trapianto del fegato. A raccontare delle sue buone condizioni attuali, dal palco, è stato il direttore generale dell'Ismett, Angelo Luca. 
 









Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757692608-0-buscaino-ceramiche-e-palazzetti-insieme-al-cous-cous-fest-2025-con-uno-stand-dedicato.png

Buscaino Ceramiche e Palazzetti insieme al Cous Cous Fest 2025 con uno...

Native | 15/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2025/1757925337-0-essepiauto-fino-a-11-000-euro-di-incentivi-per-l-acquisto-di-auto-elettriche.jpg

Essepiauto, fino a 11.000 euro di incentivi per l’acquisto di auto...