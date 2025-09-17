Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
17/09/2025 14:00:00

Mafie, M5S lancia l’allarme: "Corsa all’indietro, serve un cambio di passo nella lotta"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2025/mafie-m5s-lancia-l-allarme-corsa-all-indietro-serve-un-cambio-di-passo-nella-lotta-450.png

"La vera emergenza di questi anni è la normalizzazione e la sottovalutazione del fenomeno mafioso: le mafie di oggi non hanno più coppola e lupara, ma vestono bene e scorazzano indisturbate nell’economia, nella finanza e nei salotti del potere".

 

È quanto sottolineano i rappresentanti del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato – Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato – commentando il convegno sulla criminalità organizzata nazionale e transnazionale organizzato a Messina dall’europarlamentare M5S Giuseppe Antoci.

 

Secondo i parlamentari pentastellati, l’iniziativa ha avuto il merito di riportare l’attenzione pubblica su una questione che rischia di essere messa ai margini del dibattito politico: "Gli appetiti delle mafie sono cambiati e sono cresciuti, così come si sono raffinate le loro tecniche. Dove ci sono soldi, loro arrivano. In assenza di un rilancio forte e deciso dell’azione di contrasto, rischiamo di tornare indietro di trent’anni nella lotta alla criminalità organizzata".

 

Il M5S avverte che il pericolo non è futuro ma già presente: "Siamo nel pieno di questa corsa all’indietro. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Sul piano normativo serve un cambio di passo radicale: occorrono strumenti nuovi, efficaci e rapidi, all’altezza della velocità e della pervasività delle mafie globali del terzo millennio".









Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757692608-0-buscaino-ceramiche-e-palazzetti-insieme-al-cous-cous-fest-2025-con-uno-stand-dedicato.png

Buscaino Ceramiche e Palazzetti insieme al Cous Cous Fest 2025 con uno...