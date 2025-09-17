Valderice, risate e applausi al Borgo San Marco con il comico siciliano Giovanni Cacioppo

17/09/2025 16:20:00

Risate a non finire ieri sera a Valderice, dove il comico siciliano Giovanni Cacioppo ha conquistato il pubblico nella piazzetta di via Simone Catalano, nel Borgo San Marco. Oltre un’ora di spettacolo, tra battute e sketch che hanno spaziato dal Covid ai matrimoni estivi, dai regali riciclati all’uso dei social, dalle differenze tra Nord e Sud fino al rapporto, tutto particolare, dei siciliani con il lavoro.

Ad aprire la serata, le esibizioni della cantante Loredana Violante accompagnata dal chitarrista Michele Dell’Utri, con un repertorio di brani della musica d’autore italiana. Poi è stato il turno della squadra AC Life Style Handball Erice, salita sul palco con la Supercoppa Italiana conquistata lo scorso 30 agosto.

La manifestazione ha chiuso il ciclo di eventi estivi organizzati dall’associazione “Borgo San Marco Eventi”. «Abbiamo scelto un posto insolito per fare teatro – spiega l’organizzatore Massimo Martinez – e il successo ci dimostra che con la collaborazione tra amministrazione comunale, Pro Loco e privati si possono realizzare iniziative di qualità».

L’associazione non si ferma qui e guarda già al futuro: «Stiamo preparando una rassegna invernale nei teatri della provincia di Trapani – anticipa Martinez – e lavoriamo a una grande manifestazione per il Primo Maggio. Abbiamo già avuto la disponibilità di artisti come Enrico Ruggeri e Fabri Fibra. La location non è ancora stata scelta, ma siamo in contatto con diversi Comuni per valutare le soluzioni migliori».



