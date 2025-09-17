Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
17/09/2025 16:20:00

Valderice, risate e applausi al Borgo San Marco con il comico siciliano Giovanni Cacioppo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2025/valderice-risate-e-applausi-al-borgo-san-marco-con-il-comico-siciliano-giovanni-cacioppo-450.jpg

Risate a non finire ieri sera a Valderice, dove il comico siciliano Giovanni Cacioppo ha conquistato il pubblico nella piazzetta di via Simone Catalano, nel Borgo San Marco. Oltre un’ora di spettacolo, tra battute e sketch che hanno spaziato dal Covid ai matrimoni estivi, dai regali riciclati all’uso dei social, dalle differenze tra Nord e Sud fino al rapporto, tutto particolare, dei siciliani con il lavoro.

Ad aprire la serata, le esibizioni della cantante Loredana Violante accompagnata dal chitarrista Michele Dell’Utri, con un repertorio di brani della musica d’autore italiana. Poi è stato il turno della squadra AC Life Style Handball Erice, salita sul palco con la Supercoppa Italiana conquistata lo scorso 30 agosto.

La manifestazione ha chiuso il ciclo di eventi estivi organizzati dall’associazione “Borgo San Marco Eventi”. «Abbiamo scelto un posto insolito per fare teatro – spiega l’organizzatore Massimo Martinez – e il successo ci dimostra che con la collaborazione tra amministrazione comunale, Pro Loco e privati si possono realizzare iniziative di qualità».

L’associazione non si ferma qui e guarda già al futuro: «Stiamo preparando una rassegna invernale nei teatri della provincia di Trapani – anticipa Martinez – e lavoriamo a una grande manifestazione per il Primo Maggio. Abbiamo già avuto la disponibilità di artisti come Enrico Ruggeri e Fabri Fibra. La location non è ancora stata scelta, ma siamo in contatto con diversi Comuni per valutare le soluzioni migliori».









Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757692608-0-buscaino-ceramiche-e-palazzetti-insieme-al-cous-cous-fest-2025-con-uno-stand-dedicato.png

Buscaino Ceramiche e Palazzetti insieme al Cous Cous Fest 2025 con uno...