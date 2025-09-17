Sezioni
Cultura

» Spettacoli
17/09/2025 08:00:00

“Voglio vederti danzare”: l'omaggio a Battiato torna in Sicilia. Il 10 novembe a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2025/voglio-vederti-danzare-l-omaggio-a-battiato-torna-in-sicilia-il-10-novembe-a-trapani-450.jpg

Dopo il successo delle date estive, lo spettacolo musicale “Voglio Vederti Danzare – Il grande concerto omaggio a Franco Battiato” torna in Sicilia con tre nuovi appuntamenti: il 9 novembre al Politeama Garibaldi di Palermo, il 10 novembre al Teatro Ariston di Trapani e l’11 novembre al Teatro Duemila di Ragusa. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.

 

Il tour, prodotto da Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment e sotto la direzione artistica di Rossana Raguseo, celebra la figura del Maestro a 80 anni dalla nascita e a 4 dalla sua scomparsa. Un percorso musicale che attraversa le molteplici stagioni artistiche di Battiato: dalla svolta eclettica de L’era del cinghiale bianco ai richiami letterari di Prospettiva Nevskij, fino alle visioni mistiche e spirituali di capolavori come Centro di gravità permanente e Voglio vederti danzare.

 

A dare voce al repertorio, con autenticità e intensità, saranno David Cuppari e Giorgia Zaccagni, accompagnati da una band di musicisti d’eccezione: Simone Temporali (tastiere, arrangiamenti), Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa (chitarre), Glauco Fantini (basso e cori), Mario Luciani (batteria) e gli Archi dell’Ensemble Etna Contemporanea, diretti da Giovanni Cernicchiaro.

 

Lo spettacolo, che ha già conquistato pubblico e critica in tutta Italia, è impreziosito da un momento altamente evocativo: la danza dei dervishes turners, interpretata da Silvia Layla e Grazia Cernuto, richiamo diretto a quell’armonia universale tanto cara alla poetica di Battiato.

Accolto come un “viaggio musicale unico” capace di toccare le corde profonde dell’anima, “Voglio Vederti Danzare” si conferma un sentito tributo a un artista visionario e illuminato, che con la sua musica ha saputo parlare di spiritualità, filosofia e contemporaneità con un linguaggio senza tempo.









