Basket: tra partenze ed arrivi inizia la stagione della Nuova Pallacanestro Marsala

17/09/2025 07:00:00

Mentre il campionato di Serie C Sicilia è alle porte, la Nuova Pallacanestro Marsala si presenta a questa nuova stagione con un volto in parte rinnovato ed una continuità di progetto che suscita ottimismo. Coach Peppe Grillo ha tracciato il bilancio delle partenze, gli arrivi e la filosofia che guiderà il team lilybetano nel prossimo torneo. Tra le uscite di spicco, quelle che più di tutte hanno fanno clamore sono quelle di Luciano Tartamella e Gints Miculis, giocatori che nella passata stagione hanno aiutato a raggiungere l'ottimo risultato ottenuto. Tartamella, play/guardia con esperienze in serie B e C, era un punto di riferimento nel roster, così come Miculis, pivot lettone, che ha dimostrato grande continuità realizzativa arrivando a una media di circa 15 punti a partita. Marsala vuole puntare forte sui giovani, sul loro potenziale, la loro fame di parquet e sulla crescita interna. I nuovi arrivi rendono bene l'idea del progetto: Lorenzo Allegri, ala pivot ravennate di 195 cm classe 2005, Sidiki Foure, pivot di 205 cm classe 2005, Matteo Leone, play da quasi 13 punti a partita nella scorsa stagione, il giovanissimo Antonio Ditta ala di 192 cm classe 2008, Emanuele Calabrese, ala forte di 200 cm classe 2007, Salvatore Tumminia, guardia classe 2007. A loro si aggiungono i confermati già Campioni Regionali Under 19 Nicolò Abrignani, play classe 2006, Antonio Donato, ala piccola classe 2007, Becay Niang, ala grande / centro classe 2006. Il colpo arriva nelle ultime ore con l'arrivo del lituano Justas Vieversys, play classe 2001 con esperienze nella seconda divisione lituana. La ciliegina sulla torta per un roster che per voce di Grillo ambisce intanto alla salvezza ma che potrebbe anche divenire la scheggia impazzita del torneo vista la "fame" di parquet di questi giovani.

Una squadra giovanissima che rende l'idea di quale sia la linea societaria: costruire un gruppo che possa crescere nel campionato senior, senza eccessive pressioni, puntando su formazione e miglioramento. Una scelta ambiziosa che richiede pazienza, lavoro quotidiano, errori da digerire e qualche sconfitta, ma è anche la più autentica per costruire qualcosa di duraturo. Una scelta chiara, coraggiosa, quasi controcorrente rispetto a molte realtà che puntano sul mercato dei “veterani”. A Marsala si scommette sui giovani, sulla programmazione e sull’identità di squadra. Il campionato di Serie C Sicilia 2025/26 si presenta ancora una volta come uno dei più livellati e imprevedibili del panorama nazionale a livello regionale. Squadre con budget importanti, roster esperti e ambizioni di promozione diretta convivono con realtà che, come Marsala, puntano su progettualità e sviluppo. In questo contesto, il rischio di sbagliare approccio è alto. Le partite non perdonano inesperienza o blackout mentali, e la continuità è spesso il vero ago della bilancia.

Ma qui entra in gioco la vera scommessa: far crescere i propri ragazzi in un ambiente competitivo e formativo, costruendo ogni settimana una nuova consapevolezza. Come ha dichiarato la società tramite i canali ufficiali, l’obiettivo è “costruire, partendo dai nostri ragazzi, una squadra che sia competitiva nel tempo”. Questo significa non solo salvarsi, ma fare esperienza, crescere partita dopo partita e, magari, togliersi qualche soddisfazione proprio contro le big. Il debutto casalingo previsto il 28 settembre al Palamedipower contro la DR Reggio Calabria. Sarà il primo banco di prova, e si annuncia già con il pubblico delle grandi occasioni. Perché a Marsala il basket non è solo sport: è passione, famiglia, e adesso anche… futuro. Di seguito le nuove maglie della squadra. Credit: Foto Nuova Pallacanestro Marsala.



