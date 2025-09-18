Sezioni
Cronaca

Ambiente
18/09/2025 18:30:00

Pantelleria diventa "Isola Asinabile", a ottobre il primo festival dell'asino pantesco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/pantelleria-diventa-isola-asinabile-a-ottobre-il-primo-festival-dell-asino-pantesco-450.jpg

Pantelleria diventa “Isola Asinabile” d’Italia con la nascita del Festival Asinabile, in programma dal 5 al 12 ottobre 2025. Una settimana interamente dedicata all’asino pantesco, simbolo di resilienza e compagno silenzioso della storia agricola dell’isola, oggi riscoperto anche come risorsa sociale, educativa e terapeutica.

 

L’iniziativa è promossa dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, in collaborazione con il Comune, la Regione Siciliana e numerosi partner. Non solo celebrazione, ma anche occasione per riflettere sul rapporto uomo-natura, valorizzare il turismo sostenibile e rafforzare il legame identitario con questo animale straordinario.

“Tramite l’asino pantesco riusciremo a riscoprire esperienze di bellezza e grande emotività in modo semplice, circondati dalla meraviglia del paesaggio di Pantelleria – dichiara Italo Cucci, commissario straordinario del Parco –. Questo festival sarà un messaggio di positività in un periodo difficile, un arricchimento interiore per chi parteciperà”.

 

La direzione organizzativa è affidata a Massimo Montanari, fondatore dell’asineria didattica “Asini di Reggio Emilia” ed esperto di educazione ambientale. Il festival si articolerà in tre grandi aree tematiche, pensate per residenti e visitatori di ogni età: Piazza Asinabile (Piazza Cavour): cuore creativo e didattico dell’evento, con laboratori, giochi tradizionali, attività per bambini e un recinto dove conoscere da vicino gli asinelli. Cammini Asinabili: passeggiate guidate tra i paesaggi dell’isola fino al recinto di Sibà, dimora degli asini panteschi, per un’esperienza di connessione con la natura. Parole d’Asino: incontri, dibattiti e convegni con esperti, scrittori e viaggiatori. Tra gli ospiti, Daniele Bigi dell’Università di Bologna e Giuseppe Pace, responsabile del progetto di recupero dell’asino pantesco.

 

Il festival sarà inaugurato domenica 5 ottobre in Sala Consiliare. Durante la settimana sono previsti momenti di svago, attività didattiche rivolte alle scuole, esperienze di trekking e laboratori interattivi. Sabato 11 ottobre, un convegno conclusivo sancirà ufficialmente Pantelleria come “Isola Asinabile”.

Il programma, arricchito dalla partecipazione di associazioni, artigiani e aziende agroalimentari locali, proporrà anche degustazioni e iniziative che mettono al centro l’identità territoriale.

Il calendario completo del Festival Asinabile è disponibile sul sito del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, nella sezione dedicata all’evento.









