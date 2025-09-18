Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
18/09/2025 17:09:00

Pif scatena la polemica: "Per sconfiggere la mafia bombardiamo la Sicilia". Il video 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/pif-scatena-la-polemica-per-sconfiggere-la-mafia-bombardiamo-la-sicilia-il-video-450.jpg

Con una provocazione destinata a far discutere, l'attore e regista palermitano Pif è intervenuto nel dibattito sulla guerra a Gaza, commentando la distruzione della Striscia e la reazione del governo italiano. "Per sconfiggere la mafia bombardiamo la Sicilia", ha affermato Pif.

 

La dichiarazione, rilasciata in un contesto di forte tensione internazionale, ha l'obiettivo di mettere in discussione il concetto di "reazione sproporzionata". Pif osserva che, in un'ipotetica analogia, "qualche siciliano non mafioso morirà". Tuttavia, prosegue, l'importante sarebbe non arrivare a 60.000 vittime, perché solo a quel punto, a suo dire, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni direbbe: "È una reazione sproporzionata".

 

Con questa metafora, il regista ha voluto criticare l'atteggiamento del governo italiano e la sua posizione di fronte al numero di vittime civili a Gaza, utilizzando un paragone forte e polemico che tocca un tema sensibile come la lotta alla mafia in Sicilia.

 









Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757692608-0-buscaino-ceramiche-e-palazzetti-insieme-al-cous-cous-fest-2025-con-uno-stand-dedicato.png

Buscaino Ceramiche e Palazzetti insieme al Cous Cous Fest 2025 con uno...