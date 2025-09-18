Pif scatena la polemica: "Per sconfiggere la mafia bombardiamo la Sicilia". Il video
Con una provocazione destinata a far discutere, l'attore e regista palermitano Pif è intervenuto nel dibattito sulla guerra a Gaza, commentando la distruzione della Striscia e la reazione del governo italiano. "Per sconfiggere la mafia bombardiamo la Sicilia", ha affermato Pif.
La dichiarazione, rilasciata in un contesto di forte tensione internazionale, ha l'obiettivo di mettere in discussione il concetto di "reazione sproporzionata". Pif osserva che, in un'ipotetica analogia, "qualche siciliano non mafioso morirà". Tuttavia, prosegue, l'importante sarebbe non arrivare a 60.000 vittime, perché solo a quel punto, a suo dire, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni direbbe: "È una reazione sproporzionata".
Con questa metafora, il regista ha voluto criticare l'atteggiamento del governo italiano e la sua posizione di fronte al numero di vittime civili a Gaza, utilizzando un paragone forte e polemico che tocca un tema sensibile come la lotta alla mafia in Sicilia.
