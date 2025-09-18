Marsala: affitta un appartamento, non riceve il mensile, ma insulti e minacce di morte

18/09/2025 08:30:00

Affitta un appartamento, ma non riesce a riscuotere il relativo mensile. Anzi, viene persino insultato, minacciato di morte e aggredito dall’affittuario quando lo invita a pagare o a lasciare la casa. Impaurito, si è quindi recato in Commissariato e ha sporto denuncia.

Sfortunato protagonista della vicenda è un 40enne marsalese (G.S.F.). Il contratto d’affitto, per una casa in centro storico, è stato stipulato, per la durata di un anno, lo scorso gennaio, con un nordafricano di 20 anni (A.Z.). Canone d’affitto: 100 euro al mese. Denaro, secondo l’accusa, mai visto dal proprietario. In giugno, quindi, si reca davanti l’uscio del suo appartamento insieme all’agente immobiliare. Ma l’inquilino, non solo non l’avrebbe fatto entrare, ma avrebbe iniziato a gridare e ad insultarlo (“Vai a fare in c…., questa è casa mia, chiamo i carabinieri”).

Poi, si convinceva a far entrare solo l'agente immobiliare. Successivamente, il proprietario vi tornò insieme ad un fratello e alla madre, nel tentativo di convincere l’affittuario a pagare. Dicendogli che comunque, se avesse liberato l'appartamento, non gli avrebbe fatto pagare l’ultima mensilità (giugno). A questo punto, sempre secondo quanto si afferma nella denuncia, A.Z. sarebbe andato in escandescenze (“Te ne devi andare, altrimenti chiamo i miei amici e ti faccio ammazzare”). E dicendo questo, il 20enne avrebbe cominciato a colpire con pedate, testate e pugni le porte e quant'altro vi era nell’appartamento. Poi, cominciava a spintonare il proprietario, mentre la madre di quest’ultimo si metteva in mezzo.

E dicendo “ti ammazzo”, l’inquilino avrebbe tentato di colpire G.S.F. con calci e pugni, non riuscendovi per l'intervento del fratello e della madre, che riceveva forti spintoni. A

questo punto, ai tre non rimaneva che battere in ritirata, per evitare che la situazione precipitasse ulteriormente, rivolgendosi per l’assistenza legale all’avvocato Francesco Vinci senior.



