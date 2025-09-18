Sezioni
Cultura

» Sociale
18/09/2025 16:50:00

ASP Trapani: a Salemi il progetto per donare i pasti ospedalieri a famiglie in difficoltà

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/asp-trapani-a-salemi-il-progetto-per-donare-i-pasti-ospedalieri-a-famiglie-in-difficolta-450.jpg

 

Un’iniziativa concreta contro lo spreco alimentare e a sostegno delle famiglie in difficoltà economica. È stato presentato il progetto pilota avviato dall’ASP di Trapani, in collaborazione con il Comune di Salemi e la Fondazione San Vito Onlus, che prevede il recupero dei pasti in esubero preparati nel punto cottura dell’ospedale di Salemi e la loro distribuzione gratuita a cittadini in condizioni di fragilità socio-economica.

 

L’accordo è stato siglato dal direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria, Danilo Palazzolo, dal sindaco di Salemi, Vito Scalisi, e dal presidente della Fondazione San Vito, Vito Puccio.

 

Il progetto, autorizzato con delibera del Commissario straordinario Sabrina Pulvirenti e della durata di un anno, consentirà di destinare i pasti non somministrati a nuclei familiari individuati dai Servizi sociali del Comune. A garantire la corretta gestione e sicurezza degli alimenti sarà la U.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione, diretta da Sebastiano Corso. I volontari della Fondazione San Vito, appositamente formati dall’ASP, si occuperanno del ritiro e della distribuzione, sia presso la sede che direttamente a domicilio.

 

Nel punto cottura di Salemi, gestito da una ditta esterna, vengono preparati quotidianamente i pasti destinati non solo ai pazienti del presidio locale, ma anche agli ospedali di Alcamo, Marsala, Castelvetrano e Mazara del Vallo.

 

Si tratta di una lodevole iniziativa di recupero e redistribuzione degli alimenti, che evita gli sprechi di cibo e allo stesso tempo sostiene famiglie che si trovano in situazioni di indigenza”, ha commentato il commissario straordinario Pulvirenti.

La distribuzione dei pasti inizierà già a ottobre: una decina le famiglie individuate per la fase iniziale del progetto, con l’obiettivo di estendere progressivamente il sostegno ad altri cittadini in difficoltà.









