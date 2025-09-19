19 Settembre: separazione delle carriere, Trump da Starmer, un altro stadio a Roma
E' il 19 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Uscito sconfitto dalla battaglia per il controllo di Mediobanca, Alberto Nagel si è dimesso dalla carica di amministratore delegato. Mps indicherà un nuovo management • Il New York Times ha preso di mira il governo Meloni, tanto elogiato da Trump: tra i suoi punti deboli, le spese per la difesa • Brigitte Macron mostrerà evidenze scientifiche che provano il suo essere nata donna. Lo farà in tribunale, nell’ambito di un processo per diffamazione • La Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere. Il voto è stato accompagnato da forti momenti di tensione. Ora maggioranza e opposizione guardano al referendum che deciderà la sorte della riforma della giustizia • Il presidente Trump e il premier britannico Starmer, in un lungo bilaterale, hanno confermato i rapporti preferenziali (anche economici) tra Usa e Regno Unito, ma le loro posizioni restano divergenti sulle crisi ucraina e mediorientale
• La società di Chiara Ferragni è stata costretta a ridurre i dipendenti: a fine 2024 erano 13. Intanto ieri ha messo sul mercato nuovi felpe con le scritte a tema cuore infranto • In vista dei campionati europei di calcio del 2032, la città di Roma prevede di realizzare un altro stadio oltre all’Olimpico • A Milano è stato trovato morto il fotografo Maurizio Rebuzzini, 74 anni. Sul collo aveva segni di soffocamento • Dopo più di sette secoli, i frati lasceranno definitivamente la Certosa di Pavia, uno dei monumenti più preziosi e conosciuti della Lombardia • Continua l’attacco di Israele a Gaza: ieri Hamas ha minacciato di morte gli ostaggi • Secondo Mario Adinolfi sono stati i compagni invidiosi di Flotilla ad allontanare Greta Thunberg dal comando della spedizione • Mentre Trump continua a dirsi deluso da lui, Putin ieri ha affermato che sono 700 mila i soldati russi schierati sul fronte ucraino • Dopo l’omicidio Kirk sono state rafforzate le scorte a Meloni e ai suoi vice Salvini e Tajani • Filippo Turetta, condannato per l’omicidio di Giulia Cecchettin, è stato aggredito in carcere a Verona. Il padre della ragazza ha deplorato l’episodio • Il Consiglio di Stato ha bocciato il regolamento nazionale per le scuole firmato dal ministro Valditara: conterrebbe irregolarità procedurali e parecchi refusi • In Val d’Aosta un bambino di tre mesi è morto investito dal trattore guidato dallo zio, a Genova un bambino di sette anni è grave dopo essere caduto da una finestra a scuola • Per l’incidente sul Mottarone tre imputati hanno chiesto di patteggiare la pena • Un consigliere comunale di Bolzano ha presentato un esposto contro Fedez, che in una sua canzone dice che Sinner «parla come Hitler». Istigherebbe all’odio razziale • Ai mondiali di atletica di Tokyo Nadia Battocletti si è qualificata per la finale dei 5 mila metri • Gli azzurri del volley hanno battuto l’Ucraina nelle gare del mondiale • Il Napoli ridotto a dieci uomini è stato sconfitto in Champions per 2-9 dal Manchester City • Sono morti il superstite della strage nazista di Sant’Anna di Stazzema Ennio Bazzicchi (84 anni), il giornalista e scrittore sardo Sergio Frau (77), il direttore della fotografia di Il buono, il brutto, il cattivo Sergio Salvati (91)
Titoli Corriere della Sera: Giustizia, il voto e la bagarre la Repubblica: L’editto di Trump La Stampa: Nordio: «Il mio appello ai giudici» Il Sole 24 Ore: Piano del Governo: Ires premiale semplice / e meno Irpef per 13,6 milioni di persone Avvenire: Umanità violate Il Messaggero: Piano Irpef: giù dal 35 al 33% Il Giornale: Chi fa affari con l’odio Leggo: Trump evoca la guerra mondiale Qn: Armi dirette a Israele / Ravenna blocca il porto Il Fatto: La destra mena i giudici / Azione e Iv fanno il palo Libero: Picchiatori rossi alla Camera La Verità: Agguato del Pd: rissa alla Camera Il Mattino: «Terra dei fuochi, cambio di passo» il Quotidiano del Sud: «Ora Trump attacca Putin / Mosca: «700mila al fronte» il manifesto: Prova a carico Domani: Trump attacca comici e antifascisti / Gli Usa più vicini alla democratura
