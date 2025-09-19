Sezioni
Cronaca
19/09/2025 07:14:00

19 Settembre: separazione delle carriere, Trump da Starmer, un altro stadio a Roma

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/19-settembre-separazione-delle-carriere-trump-da-starmer-un-altro-stadio-a-roma-450.png

E' il 19 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Uscito sconfitto dalla battaglia per il controllo di Mediobanca, Alberto Nagel si è dimesso dalla carica di amministratore delegato. Mps indicherà un nuovo management
• Il New York Times ha preso di mira il governo Meloni, tanto elogiato da Trump: tra i suoi punti deboli, le spese per la difesa
• Brigitte Macron mostrerà evidenze scientifiche che provano il suo essere nata donna. Lo farà in tribunale, nell’ambito di un processo per diffamazione
• La Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere. Il voto è stato accompagnato da forti momenti di tensione. Ora maggioranza e opposizione guardano al referendum che deciderà la sorte della riforma della giustizia
• Il presidente Trump e il premier britannico Starmer, in un lungo bilaterale, hanno confermato i rapporti preferenziali (anche economici) tra Usa e Regno Unito, ma le loro posizioni restano divergenti sulle crisi ucraina e mediorientale


• La società di Chiara Ferragni è stata costretta a ridurre i dipendenti: a fine 2024 erano 13. Intanto ieri ha messo sul mercato nuovi felpe con le scritte a tema cuore infranto
• In vista dei campionati europei di calcio del 2032, la città di Roma prevede di realizzare un altro stadio oltre all’Olimpico
• A Milano è stato trovato morto il fotografo Maurizio Rebuzzini, 74 anni. Sul collo aveva segni di soffocamento
• Dopo più di sette secoli, i frati lasceranno definitivamente la Certosa di Pavia, uno dei monumenti più preziosi e conosciuti della Lombardia
• Continua l’attacco di Israele a Gaza: ieri Hamas ha minacciato di morte gli ostaggi
• Secondo Mario Adinolfi sono stati i compagni invidiosi di Flotilla ad allontanare Greta Thunberg dal comando della spedizione
• Mentre Trump continua a dirsi deluso da lui, Putin ieri ha affermato che sono 700 mila i soldati russi schierati sul fronte ucraino
• Dopo l’omicidio Kirk sono state rafforzate le scorte a Meloni e ai suoi vice Salvini e Tajani
• Filippo Turetta, condannato per l’omicidio di Giulia Cecchettin, è stato aggredito in carcere a Verona. Il padre della ragazza ha deplorato l’episodio
• Il Consiglio di Stato ha bocciato il regolamento nazionale per le scuole firmato dal ministro Valditara: conterrebbe irregolarità procedurali e parecchi refusi
• In Val d’Aosta un bambino di tre mesi è morto investito dal trattore guidato dallo zio, a Genova un bambino di sette anni è grave dopo essere caduto da una finestra a scuola
• Per l’incidente sul Mottarone tre imputati hanno chiesto di patteggiare la pena
• Un consigliere comunale di Bolzano ha presentato un esposto contro Fedez, che in una sua canzone dice che Sinner «parla come Hitler». Istigherebbe all’odio razziale
• Ai mondiali di atletica di Tokyo Nadia Battocletti si è qualificata per la finale dei 5 mila metri
• Gli azzurri del volley hanno battuto l’Ucraina nelle gare del mondiale
• Il Napoli ridotto a dieci uomini è stato sconfitto in Champions per 2-9 dal Manchester City
• Sono morti il superstite della strage nazista di Sant’Anna di Stazzema Ennio Bazzicchi (84 anni), il giornalista e scrittore sardo Sergio Frau (77), il direttore della fotografia di Il buono, il brutto, il cattivo Sergio Salvati (91)

Titoli
Corriere della Sera: Giustizia, il voto e la bagarre
la Repubblica: L’editto di Trump
La Stampa: Nordio: «Il mio appello ai giudici»
Il Sole 24 Ore: Piano del Governo: Ires premiale semplice / e meno Irpef per 13,6 milioni di persone
Avvenire: Umanità violate
Il Messaggero: Piano Irpef: giù dal 35 al 33%
Il Giornale: Chi fa affari con l’odio
Leggo: Trump evoca la guerra mondiale
Qn: Armi dirette a Israele / Ravenna blocca il porto
Il Fatto: La destra mena i giudici / Azione e Iv fanno il palo
Libero: Picchiatori rossi alla Camera
La Verità: Agguato del Pd: rissa alla Camera
Il Mattino: «Terra dei fuochi, cambio di passo»
il Quotidiano del Sud: «Ora Trump attacca Putin / Mosca: «700mila al fronte»
il manifesto: Prova a carico
Domani: Trump attacca comici e antifascisti / Gli Usa più vicini alla democratura



