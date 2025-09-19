Castelvetrano: alcamese fermato in auto con droga, pistola e proiettili

19/09/2025 10:35:00

Fermato in auto con droga, pistola e proiettili. Un 48enne di Alcamo è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Castelvetrano, durante un normale posto di blocco. L’uomo, che appariva subito nervoso e agitato, è stato perquisito e all’interno della sua auto sono stati trovati quasi 300 grammi di cocaina, una pistola a tamburo priva di matricola e 20 proiettili calibro 38.

La perquisizione è stata poi estesa alla sua abitazione, dove i militari hanno rinvenuto altri 650 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Dopo l’udienza di convalida, per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini proseguono per capire eventuali collegamenti con altri episodi di spaccio nella zona.



