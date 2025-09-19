Trasferimento migranti Pantelleria-Trapani, risolta la questione vitto per i Carabinieri

19/09/2025 18:00:00

L’USIC Sicilia esprime vivo apprezzamento e sincera gratitudine per l’intervento tempestivo ed efficace del Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, e del Colonnello Angelo Franchi, Comandante del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, in merito alla problematica legata alla consumazione del vitto a bordo delle navi impegnate nel servizio di trasferimento migranti tra Pantelleria e Trapani.

In particolare, a seguito della criticità rilevata sul T.A.G.- trattamento alimentare gratuito preconfezionato, grazie al dialogo avviato con la Prefettura di Trapani, è stata ottenuta una soluzione immediata e rispettosa della dignità del personale.

Un risultato concreto che testimonia la sensibilità e l’attenzione del Comando verso le esigenze del personale impiegato in prima linea, in contesti delicati e complessi come quelli legati alla gestione dei flussi migratori.



