Cronaca
01/03/2026 20:43:00

Incendia l’auto dell’ex a Palermo e fugge: arrestato 38enne di Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-03-2026/incendia-l-auto-dell-ex-a-palermo-e-fugge-arrestato-38enne-di-alcamo-450.jpg

Ha dato fuoco all’auto dell’ex fidanzata a Palermo e poi ha tentato di far perdere le proprie tracce lungo l’autostrada Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Un uomo di 38 anni, originario di Alcamo, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia.

 

L’incendio nella notte

 

L’episodio è avvenuto nella notte. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 38enne avrebbe incendiato la vettura dell’ex compagna nel capoluogo siciliano. L’allarme ha fatto scattare immediatamente le ricerche.

Sulle sue tracce si sono messi i carabinieri, mentre l’uomo si allontanava a bordo di una Mini Cooper.

 

La fuga e l’incidente

 

Durante la fuga lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Carini, il 38enne ha tamponato una Smart. Dopo l’impatto avrebbe abbandonato la propria auto sul posto.

Gli investigatori hanno ricostruito il percorso fino al rientro ad Alcamo, dove l’uomo è stato raggiunto e arrestato nella sua abitazione. Non si esclude che, dopo l’incidente, abbia chiesto un passaggio per tornare a casa.

Sono in corso gli accertamenti per definire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le contestazioni a suo carico.









