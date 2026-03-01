Sezioni
Cronaca
01/03/2026 15:19:00

Scossa di terremoto nel trapanese con epicento a nord-ovest delle Isole Egadi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-03-2026/scossa-di-terremoto-nel-trapanese-con-epicento-a-nord-ovest-delle-isole-egadi-450.jpg

Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di domenica 1 marzo 2026 nel Trapanese. Secondo quanto rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico si è verificato alle 13:46 circa, con una magnitudo stimata intorno a 3.2 sulla scala Richter.

 

L’epicentro è stato localizzato nel Mar Tirreno meridionale, nei pressi dell’arcipelago delle Egadi, a nord-ovest dell’isola di Favignana e davanti alle coste del trapanese. L’ipocentro è stato rilevato ad una profondità di circa 23-24 km, caratteristica che rientra nella sismicità ordinaria dell’area.

 

 









