Emergenza abitativa, la commissione Hous a Palazzo d'Orleans

19/09/2025 16:30:00

La crisi abitativa arriva sul tavolo di Palazzo d’Orléans. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto una delegazione della commissione speciale del Parlamento europeo sulla crisi abitativa (Hous), guidata da Irene Tinagli, in missione istituzionale in Italia. Dopo la tappa di Milano, gli europarlamentari hanno scelto Palermo per approfondire direttamente i bisogni abitativi dei territori, in vista dell’elaborazione di strategie comuni a livello europeo.

«Questa visita rappresenta un’opportunità fondamentale – ha sottolineato Schifani – per evidenziare le specificità del territorio siciliano e le sfide che affrontiamo quotidianamente nel garantire il diritto alla casa. Come Regione abbiamo già avviato alcune misure, come il contributo affitti a favore delle famiglie più fragili, ma siamo consapevoli che serve un intervento strutturale».

Il governatore ha poi ricordato come la revisione della politica di coesione europea possa costituire «un’occasione unica per destinare fondi specifici a questa emergenza sociale». La Sicilia, ha aggiunto, «è pronta a fare la propria parte e ad attivare cofinanziamenti in accordo con le strategie europee, per affrontare la crisi abitativa in maniera organica e sistemica».

Alla riunione hanno preso parte, oltre a Irene Tinagli, i membri della commissione Hous Marco Falcone, Nikolina Brnjac, Gabriele Bischoff, Georgiana Teodorescu e Marko Vesligaj.



