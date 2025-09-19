Rifiuti, la Regione proroga al 31 ottobre i bandi per i CCR comuali e di compostaggio

19/09/2025 13:00:00

Il governo regionale ha deciso di prorogare al 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande relative ai bandi per la realizzazione dei Centri comunali di raccolta (Ccr) e degli impianti di compostaggio di prossimità. La misura nasce in seguito all’esiguo numero di domande pervenute finora, con l’obiettivo di dare più tempo ai Comuni per partecipare e accedere ai contributi economici messi a disposizione dal dipartimento Rifiuti.

«Il governo regionale intende dialogare con gli enti locali perché la politica ha il dovere di trovare soluzioni laddove si presenta un problema – ha dichiarato l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni –. Mercoledì mi recherò personalmente all’Anci per incontrare il presidente e concordare una strategia condivisa che consenta una diffusione capillare dei bandi e una sensibilizzazione dei Comuni, sia singoli sia associati, affinché colgano le opportunità offerte».

Colianni ha ricordato come l’assessorato abbia messo in campo «un’ampia e variegata progettualità di bandi pubblicati, in linea con le misure europee, per sfruttare al meglio le risorse finanziarie di svariati milioni di euro a disposizione dei Comuni». L’obiettivo è migliorare la funzionalità dei servizi territoriali attraverso l’azione europea “Strategie integrate della produzione di rifiuti e incentivazione del riuso e del compostaggio”.

«Il nostro lavoro – ha aggiunto l’assessore – è orientato anche a creare misure concrete per l’impiantistica di riciclo dei rifiuti, in linea con la visione coraggiosa del presidente Schifani sulla realizzazione dei termovalorizzatori».

La proroga fino a fine ottobre offre così ai Comuni un’opportunità aggiuntiva per partecipare ai bandi, favorendo una maggiore partecipazione e collaborazione tra enti locali e Regione sul fronte della gestione dei rifiuti.



