Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
19/09/2025 13:00:00

Rifiuti, la Regione proroga al 31 ottobre i bandi per i CCR comuali e di compostaggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/rifiuti-la-regione-proroga-al-31-ottobre-i-bandi-per-i-ccr-comuali-e-di-compostaggio-450.jpg

Il governo regionale ha deciso di prorogare al 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande relative ai bandi per la realizzazione dei Centri comunali di raccolta (Ccr) e degli impianti di compostaggio di prossimità. La misura nasce in seguito all’esiguo numero di domande pervenute finora, con l’obiettivo di dare più tempo ai Comuni per partecipare e accedere ai contributi economici messi a disposizione dal dipartimento Rifiuti.

 

«Il governo regionale intende dialogare con gli enti locali perché la politica ha il dovere di trovare soluzioni laddove si presenta un problema – ha dichiarato l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni –. Mercoledì mi recherò personalmente all’Anci per incontrare il presidente e concordare una strategia condivisa che consenta una diffusione capillare dei bandi e una sensibilizzazione dei Comuni, sia singoli sia associati, affinché colgano le opportunità offerte».

Colianni ha ricordato come l’assessorato abbia messo in campo «un’ampia e variegata progettualità di bandi pubblicati, in linea con le misure europee, per sfruttare al meglio le risorse finanziarie di svariati milioni di euro a disposizione dei Comuni». L’obiettivo è migliorare la funzionalità dei servizi territoriali attraverso l’azione europea “Strategie integrate della produzione di rifiuti e incentivazione del riuso e del compostaggio”.

 

«Il nostro lavoro – ha aggiunto l’assessore – è orientato anche a creare misure concrete per l’impiantistica di riciclo dei rifiuti, in linea con la visione coraggiosa del presidente Schifani sulla realizzazione dei termovalorizzatori».

La proroga fino a fine ottobre offre così ai Comuni un’opportunità aggiuntiva per partecipare ai bandi, favorendo una maggiore partecipazione e collaborazione tra enti locali e Regione sul fronte della gestione dei rifiuti.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston