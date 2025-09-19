Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
19/09/2025 07:35:00

Condannato per prostituzione minorile, chiede la revisione del processo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/condannato-per-prostituzione-minorile-chiede-la-revisione-del-processo-450.jpg

 Sarà l’avvocato marsalese Francesco Vinci senior a perorare l’istanza di revisione del processo che ha visto il 45enne palermitano Francesco Pampa, titolare di un’agenzia di moda attualmente recluso nel carcere di Trapani, condannato per prostituzione minorile. 

 

L’udienza per l’istanza di revisione si terrà il prossimo 23 ottobre davanti la prima sezione penale della Corte d’appello di Caltanissetta. Nel dicembre 2021, Pampa fu condannato, con rito abbreviato, a undici anni di carcere dal Gup del Tribunale di Palermo Rosario Di Gioia (il pm Sergio Mistritta aveva invocato 17 anni e 4 mesi). Il giudice riconobbe anche dei risarcimenti danno “provvisionali” (per complessivi 75 mila euro) ad alcune delle ragazze che si costituirono parte civile. Secondo l'accusa, dietro al paravento della "Vanity Models Management", Pampa e un suo socio avrebbero sfruttato aspiranti modelle e promoter minorenni, costringendole a vendersi. Pampa, peraltro, avrebbe pagato lui stesso alcune delle presunte vittime per fare sesso con loro. 

 

Quattro anni fa, la vicenda fece, naturalmente, parecchio scalpore ed ebbe un’eco mediatica nazionale. L'inchiesta della Squadra mobile palermitana, coordinata dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e che aveva fatto finire in carcere i due titolari dell'agenzia nel gennaio 2021, era nata dalla denuncia presentata l'estate precedente dalla madre di una delle ragazze che, sin da quando aveva 15 anni, sarebbe stata costretta a prostituirsi in cambio di somme tra i 50 e i 150 euro. 

 

Erano emerse poi le storie di altre giovanissime, che avrebbero seguito la stessa strada, vendendosi anche in occasione di eventi fuori dalla Sicilia, a Milano, ma anche in Campania, dove sarebbero state organizzate orge con ostriche e champagne. Per l'accusa sarebbe stato Pampa a gestire gli incontri e a lucrare sul denaro ricavato dai rapporti sessuali delle ragazze. Le giovani raccontarono di aver subito una sorta di "lavaggio di cervello" e "fortissime pressioni" da parte del titolare dell'agenzia di moda ed avrebbero avuto rapporti sessuali anche con persone dalle quali sarebbero state disgustate. "Ero solo un oggetto", aveva raccontato la ragazza che aveva fatto partire l'indagine. E lo stesso Pampa parlava di loro nelle intercettazioni come "carne da macello". Pampa durante il processo si è difeso sostenendo che sarebbero state le presunte vittime a chiedere di fare sesso, perché sarebbero state ambiziose e desiderose di fare la bella vita. Sarebbero state "felicissime", "erano loro a buttarsi addosso", così aveva detto al giudice, affermando di essere lui la vera vittima, sottolineando con una buona dose di volgarità che "bastava farle bere e aprivano le cosce". E per il modo offensivo con cui parlava delle vittime, Pampa fu più volte richiamato dal giudice. La sentenza del gup fu confermata dalla Corte d’appello di Palermo il 21 dicembre 2022 e divenne definitiva il 27 ottobre 2023, quando la Cassazione dichiarò “inammissibile” il ricorso difensivo. Adesso, Pampa si è rivolto all’avvocato Francesco Vinci, che ha concentrato in 48 pagine i motivi per cui chiede la revisione del processo.
 









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston