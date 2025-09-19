Sezioni
Istituzioni
19/09/2025 00:00:00

Censimento 2025, in prefettura a Trapani la formazione per i Comuni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/censimento-2025-in-prefettura-a-trapani-la-formazione-per-i-comuni-450.jpg

La Prefettura di Trapani ha ospitato un incontro di formazione dedicato al Censimento permanente della popolazione 2025, organizzato dall’Istat – Ufficio regionale di censimento Sicilia.

 

A guidare i lavori sono stati Elisabetta Lipocelli, responsabile regionale, e Gioacchino de Candia, responsabile territoriale Istat. In sala gli operatori degli Uffici comunali di censimento di Alcamo, Buseto Palizzolo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco e Trapani.

 

Il censimento non è più un evento decennale, ma una rilevazione continua, che unisce i dati raccolti con le indagini campionarie a quelli provenienti dalle banche dati amministrative. “Così possiamo restituire informazioni sempre aggiornate e rappresentative della popolazione e del territorio”, ha spiegato Lipocelli, sottolineando il valore conoscitivo dello strumento.

 

Il vice prefetto vicario ha ribadito l’impegno dell’Ufficio territoriale del Governo a sostenere la rete dei comuni e a promuovere la “cultura statistica”, elemento chiave per rafforzare la fiducia dei cittadini e la loro partecipazione alle rilevazioni.

 









