Marsala: l’assessore Di Girolamo incontra il commissario dell’Istituto Zootecnico

19/09/2025 11:03:00

Un incontro per il futuro della zootecnia siciliana si è svolto nei giorni scorsi a Marsala. L’assessore all’Agricoltura, Gaspare Di Girolamo, accompagnato dal tecnico di gestione Andrea Sofia, ha avuto modo di confrontarsi con il commissario straordinario dell’Istituto Zootecnico della Sicilia, Giovanni Siino, sulle strategie e le iniziative da promuovere per il settore.

Durante il colloquio, il commissario Siino ha illustrato una serie di azioni concrete volte a rafforzare il comparto zootecnico regionale, con particolare attenzione al miglioramento delle condizioni di lavoro per i pastori, al sostegno della qualità delle produzioni locali e all’adozione di misure innovative per il benessere animale.

“È stato un momento di dialogo costruttivo e di grande apertura – ha dichiarato l’assessore Di Girolamo – che conferma l’impegno delle Istituzioni nei confronti di un settore che rappresenta una colonna portante dell’economia rurale siciliana. Invito tutti i pastori a guardare con fiducia a ciò che si sta costruendo: il lavoro che si sta facendo è serio, concreto e orientato a risultati duraturi”.

Bando per l’assegnazione stagionale della palestra “Nicola Grillo” - Il Comune di Marsala, attraverso il settore Attività culturali e sportive, ha pubblicato il bando per l’assegnazione in uso stagionale della palestra “Nicola Grillo” di piazza Marconi, a partire da ottobre fino a giugno 2026.

Come previsto dal regolamento comunale, l’istanza può essere presentata da associazioni sportive affiliate a Federazioni ed Enti riconosciuti dal CONI, nonché da altri organismi associativi che promuovono lo sport e ne perseguono le finalità socio-formative.

Il bando, a firma della dirigente Giovanna Basiricò, è disponibile online sulla pagina istituzionale del Comune di Marsala, insieme allo schema di richiesta. Le domande devono pervenire al Comune entro il 30 settembre.



