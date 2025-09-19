Sezioni
Politica
19/09/2025 19:02:00

Bilancio regionale, Di Paola (M5S):“Il governo resuscita le mancette, 2 milioni per sagre"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/1758301608-0-bilancio-regionale-di-paola-m5s-il-governo-resuscita-le-mancette-2-milioni-per-sagre.jpg

 Tornano le “mancette” nel bilancio regionale. A denunciarlo è Nuccio Di Paola, vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia, che punta il dito contro un emendamento del governo: “Nonostante il tanto decantato stop ai maxi emendamenti – afferma – nella manovra finanziaria spuntano oltre due milioni di euro, erogati in maniera mascherata, per sagre e feste di paese”.

 

Secondo Di Paola, le risorse sarebbero state inserite all’interno di un provvedimento legato agli Enti Locali, gestito dall’assessorato in quota Democrazia Cristiana. Una scelta che il leader pentastellato contesta con fermezza: “La nostra posizione è netta e marcata, basta con le mancette – sottolinea – termine peraltro coniato proprio dal presidente Schifani. Questi fondi devono essere destinati a ciò che serve davvero ai siciliani: ridurre le liste d’attesa in sanità e garantire cure tempestive nella nostra terra”.

Il Movimento 5 Stelle ha già depositato un emendamento alternativo, a prima firma dello stesso Di Paola, che prevede la creazione di un fondo per il contrasto alle lunghe attese nel sistema sanitario regionale. “È lì che bisogna investire – conclude Di Paola – non in iniziative effimere che non migliorano la vita dei cittadini”.









