Paceco, il PD conferma il sostegno al sindaco Grammatico

19/09/2025 02:00:00

Il Partito Democratico di Paceco interviene sul dibattito politico locale, riaffermando il proprio sostegno al sindaco Grammatico e alla sua Giunta, e richiamando tutte le forze politiche e civiche a un maggiore senso di responsabilità.

In una nota diffusa dalla segreteria cittadina, i democratici sottolineano di “esprimere massima vicinanza al sindaco Grammatico ed alla sua Giunta” e di rallegrarsi “per i risultati conseguiti, frutto di un lavoro preciso, puntuale e di grande responsabilità”.

Il PD riconosce inoltre l’atteggiamento costruttivo della minoranza consiliare, che – si legge – “si è dimostrata responsabile, anteponendo gli interessi dell’intera comunità alle possibili speculazioni politiche”.

Uno dei temi al centro della discussione è l’adeguamento delle indennità degli amministratori comunali. Su questo punto, il Partito Democratico locale ribadisce il proprio pieno accordo con la scelta dell’Amministrazione, ritenendo “etico e giusto un adeguato riconoscimento economico per chi si assume responsabilità pubbliche”. Nella nota viene ricordata anche la posizione espressa nel 2023 dall’onorevole Dario Safina, che aveva parlato di principio di equità e imparzialità, sottolineando come “populismo e demagogia non siano amici della buona politica”.

“Abbiamo bisogno di amministratori validi e non di pensionati o professionisti-imprenditori della politica”, sottolinea ancora il PD, che però non manca di evidenziare una criticità: la gestione della comunicazione da parte dell’Amministrazione. “Ci chiediamo se l’iniziativa poteva essere condivisa in maniera più efficace. Certamente sì – scrive la segreteria – ma siamo certi che il sindaco e gli assessori sapranno valorizzare questa esperienza per il futuro”.

L’appello finale dei democratici pacecoti è rivolto a tutte le forze vicine all’esperienza amministrativa in corso: “La vicinanza all’esecutivo è in questo momento determinante per conseguire il massimo dei risultati possibili per la nostra comunità”.



