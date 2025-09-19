Sezioni
Politica

» Regionale
19/09/2025 16:42:00

Regione Siciliana, si dimette l'assessore all'Agricoltura Salvatore Barbagallo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/1758293000-0-regione-siciliana-si-dimette-l-assessore-all-agricoltura-salvatore-barbagallo.jpg

Cambio di poltrona a Palazzo d’Orleans. L’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico, che diventeranno effettive da lunedì. La decisione, ufficialmente motivata da ragioni personali, apre di fatto la strada al ritorno di Luca Sammartino, ex assessore leghista sospeso dopo l’inchiesta giudiziaria per corruzione che lo vede imputato e che aveva costretto Schifani a rimpiazzarlo.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ringraziato Barbagallo per “l’impegno e la dedizione dimostrati durante il mandato”, sottolineandone “la grande professionalità e l’ottimo lavoro svolto”.

Nella sua dichiarazione di commiato, Barbagallo ha rivendicato il lavoro fatto in poco più di un anno alla guida dell’assessorato: dalle politiche per l’approvvigionamento idrico al sostegno agli agricoltori, fino al tentativo – rimasto incompiuto – di riformare i consorzi di bonifica. “È il mio rammarico più grande”, ha ammesso, annunciando il ritorno alla carriera accademica, “ma con la consapevolezza di aver fatto del mio meglio”.

Lo scenario politico si riapre così con un nodo delicato: il possibile rientro di Sammartino, uomo forte della Lega in Sicilia e figura centrale negli equilibri interni alla maggioranza. Una scelta che, se confermata, rischia di accendere nuove polemiche, visto che il processo che lo riguarda è ancora in corso.









