Sport
19/09/2025 14:00:00

Il Tiro a Volo Marsala è Campione d’Italia di Terza Categoria a Squadre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/il-tiro-a-volo-marsala-e-campione-d-italia-di-terza-categoria-a-squadre-450.jpg

Marsala festeggia un trionfo storico: il Tav Marsala ha conquistato il titolo di Campione d’Italia di Terza Categoria a Squadre nella finale disputata presso il Tav Conselice in provincia di Ravenna. La squadra Marsalese, composta dal presidente Ivan Anastasi insieme a Nicolò Francesco Anastasi, Nicolò Falsitta, Vincenzo Foderà, Piero Costanzo e Renato Pumilia, ha dimostrato compattezza e talento, superando le altre 29 formazioni presenti e conquistando la medaglia d’oro con 541 piattelli su 600. Al secondo posto si è classificata La Polisportiva la Contea, altra squadra siciliana, con un punteggio di 537 su 600. La medaglia di bronzo invece va al Tav Po, con un punteggio di 533 su 600. Un successo che ha un sapore speciale, frutto di un gruppo eterogeneo in cui la freschezza dei giovani tiratori si unisce all’esperienza dei veterani, creando un mix vincente. Ogni tiratore ha dato un contributo decisivo, raggiungendo punteggi di alto livello: Vincenzo Foderà ha guidato il team con 95/100, risultato che gli è valso anche il miglior punteggio assoluto dell’intera gara. A seguire Ivan Anastasi con 92/100, Nicolò Francesco Anastasi con 91/100, Piero Costanzo con 90/100, Renato Pumilia con 88/100 e Nicolò Falsitta con 85/100. 

“È una vittoria che ci riempie di orgoglio – ha dichiarato il Presidente del TAV Marsala Ivan Anastasi – perché rappresenta il coronamento di un percorso di crescita e passione per il nostro sport. Siamo una squadra, dentro e fuori dal campo. Se abbiamo raggiunto questo meraviglioso traguardo è grazie anche a tutti i singoli partecipanti della società che ci hanno sostenuto per tutta la durata della competizione ed è a loro che dedichiamo la nostra vittoria. Chiudiamo in bellezza questa stagione agonistica in attesa del 2026 con tante altre competizioni dove cercheremo di riaffermarci sempre di più”. La giornata si è conclusa con grande entusiasmo e condivisione tra atleti e tifosi. A Marsala è già tempo di celebrare: l’intera comunità sportiva si stringe intorno ai suoi campioni d’Italia, simbolo di dedizione, impegno e amore per il tiro a volo.

 









