Marsala: in Via Vaccari, tavolini e auto davanti al Liceo Pascasino, genitori preoccupati

19/09/2025 07:45:00

“La via Vaccari è già abbastanza stretta. Se poi un ristorante vi piazza pure i tavolini con le sedie e qualche auto vi parcheggia, quanto spazio rimane? Se dovesse esserci una situazione d’emergenza al Liceo Pascasino e gli studenti fossero costretti ad uscire subito e precipitosamente, come potrebbero farlo rapidamente e senza farsi male?”.

E’ l’interrogativo che si pongono alcuni genitori degli alunni che frequentano il plesso del centro storico della scuola marsalese. E per meglio far comprendere la situazione, ci hanno anche fornito le prove fotografiche. E in effetti, ad osservare gli scatti, c’è da rimanere allibiti. Da tempo, il tema della sicurezza, sia nei luoghi di lavoro che nelle scuole (e anche queste ultime, in fondo, sono pure un luogo di lavoro, oltre che di studio), è sempre al centro del dibattito pubblico. Eppure, quei tavolini e le sedie davanti

all’ingresso/uscita del Liceo Pascasino in via Vaccari destano non poche perplessità.

Com’è possibile che il Comune abbia rilasciato l’autorizzazione all’occupazione del già esiguo suolo pubblico in quella strada? Almeno si presume che vi sia un’autorizzazione…

La dirigente Anna Maria Angileri dichiara: "E' una battaglia che portiamo invano da tempo, e abbiamo fatto diverse segnalazioni ed inviato ben due PEC al Comune di Marsala, chiedendo di intervenire, per garantire la piena sicurezza dei nostri studenti e di chi lavora a scuola. Purtroppo dal Comune non è arrivato mai nessun provvedimento per fare rimuovere i tavolini o dare uno spazio maggiore. Ci tengo a sottolienarlo"



