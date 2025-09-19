Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
19/09/2025 07:45:00

Marsala: in Via Vaccari, tavolini e auto davanti al Liceo Pascasino, genitori preoccupati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/marsala-in-via-vaccari-tavolini-e-auto-davanti-al-liceo-pascasino-genitori-preoccupati-450.png

“La via Vaccari è già abbastanza stretta. Se poi un ristorante vi piazza pure i tavolini con le sedie e qualche auto vi parcheggia, quanto spazio rimane? Se dovesse esserci una situazione d’emergenza al Liceo Pascasino e gli studenti fossero costretti ad uscire subito e precipitosamente, come potrebbero farlo rapidamente e senza farsi male?”. 

 

E’ l’interrogativo che si pongono alcuni genitori degli alunni che frequentano il plesso del centro storico della scuola marsalese. E per meglio far comprendere la situazione, ci hanno anche fornito le prove fotografiche. E in effetti, ad osservare gli scatti, c’è da rimanere allibiti. Da tempo, il tema della sicurezza, sia nei luoghi di lavoro che nelle scuole (e anche queste ultime, in fondo, sono pure un luogo di lavoro, oltre che di studio), è sempre al centro del dibattito pubblico. Eppure, quei tavolini e le sedie davanti
all’ingresso/uscita del Liceo Pascasino in via Vaccari destano non poche perplessità. 

 

Com’è possibile che il Comune abbia rilasciato l’autorizzazione all’occupazione del già esiguo suolo pubblico in quella strada? Almeno si presume che vi sia un’autorizzazione…

 

La dirigente Anna Maria Angileri dichiara: "E' una battaglia che portiamo invano da tempo, e abbiamo fatto diverse segnalazioni ed  inviato ben due PEC al Comune di Marsala, chiedendo di intervenire, per garantire la piena sicurezza dei nostri studenti e di chi lavora a scuola. Purtroppo dal Comune non è arrivato mai nessun provvedimento per fare rimuovere i tavolini o dare uno spazio maggiore. Ci tengo a sottolienarlo"









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston