Cronaca

Ambiente
20/09/2025 12:00:00

Capitozzati gli alberi lungo la strada per Selinunte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2025/capitozzati-gli-alberi-lungo-la-strada-per-selinunte-450.jpg

 Sono stati capitozzati gli eucalipti in contrada Santa Teresa, lungo il ciglio della strada statale che collega Castelvetrano con Marinella di Selinunte. Ce lo segnala Giovanni, un automobilista che da anni percorre quasi giornalmente quel tratto (gestito dall’Anas), inviandoci la foto di Google maps

prima della capitozzatura e quella della situazione attuale.

 

Il maltrattamento di questi alberi non è cosa nuova – scrive Giovanni - In passato, proprio nello stesso punto, erano già stati abbattuti degli eucalipti con un fusto molto più grande. Questi sono i cosiddetti polloni, che hanno avuto origine dai vecchi alberi tagliati e che vengono capitozzati quasi ogni anno. Ancora si fa finta di non sapere che la capitozzatura è vietata dalla legge, e si continuano ad usare metodi ormai più che superati.

 

Ci diranno che è per evitare la caduta di rami sulla strada a causa del maltempo, ma non si comprende che in questo modo la pianta viene indebolita, ottenendo l’effetto contrario. Questi interventi sono frutto di un mancato aggiornamento tecnico, che tiene per buone vecchie convinzioni lontane da qualsiasi approccio scientifico.

 

Forse il punto è che l’albero viene ancora visto come un potenziale problema. Non ci si rende ancora conto, come ci ricordano gli scienziati, che invece è la soluzione fondamentale per la mitigazione dei cambiamenti climatici”.



