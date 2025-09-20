"L'ufficio Asp di San Vito da due mesi senza internet"

20/09/2025 09:22:00

Due mesi senza connessione internet, e quindi senza possibilità di avviare pratiche essenziali per i cittadini. È la segnalazione inviata alla nostra redazione dalla signora Mariastella, residente nella frazione di Castelluzzo, nel Comune di San Vito Lo Capo, che denuncia i continui disservizi dell’ufficio Asp di via Nino Bixio 4.

Il problema riguarda in particolare il servizio di medicina legale e il rinnovo della patente di guida.

«Mio fratello – scrive Mariastella – da luglio si reca ogni mercoledì mattina, dalle 9 alle 11, presso gli uffici dell’Asp per avviare la pratica di rinnovo patente. Ma ogni volta si sente dire che non possono procedere perché non c’è connessione internet».

Una situazione che va avanti da settimane, senza soluzioni in vista. «Secondo voi è normale – si chiede – lasciare degli uffici che offrono servizi essenziali senza connessione internet? È vergognoso non risolvere un problema che persiste da due mesi. Internet in un ufficio pubblico è la base per lavorare e offrire servizi alla cittadinanza».

La signora Mariastella denuncia anche i disagi per i cittadini costretti a spostarsi altrove: «Siamo costretti a fare chilometri per risolvere i problemi creati da Asp Trapani. È una vergogna».

La cittadina annuncia anche possibili azioni: «Mercoledì prossimo mi recherò nuovamente nei vostri uffici a San Vito Lo Capo, e sono sicura che la situazione non sarà risolta. Farò intervenire i Carabinieri per denunciare questi disservizi».



