20 Settembre: verso il taglio dell'Irpef, conti italiani promossi, caccia russi in Estonia
E' il 20 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• La prossima finanziaria potrebbe contenere il taglio dal 35 al 33 per cento dell’Irpef per redditi entro i 50 mila euro (ma forse anche 60 mila) • L’agenzia di rating Fitch ha promosso i conti italiani e aumentato la valutazione da BBB a BBB+ • I sondaggi in vista delle elezioni regionali in Calabria e nelle Marche danno per favorito il centrodestra • Va avanti l’inchiesta sul suicidio del ragazzo di 14 anni bullizzato dai coetanei. Alcuni di loro hanno commentato: «Ormai è morto, cosa rompono a fare?» • Tre aerei da caccia russi sono entrati nei cieli dell’Estonia, che ha immediatamente protestato e ha fatto ricorso all’articolo 4 della Nato. A respingere i Mig-31 sono stati i caccia F-35 italiani schierati sul fronte est
• Israele promette azioni di una forza senza precedenti per arrivare alla conquista dell’intera striscia di Gaza. I profughi palestinesi in fuga sarebbero mezzo milione • Trump e il suo omologo cinese Xi si sono sentiti per due ore al telefono e hanno annunciato che si vedranno a ottobre in Corea • Ha 32 anni e vive a Milano il primo prete-testimonial pubblicitario. Su Instagram promuove integratori alimentari per gli sportivi con lo slogan: «Pregare non basta» • Il conduttore Stefano De Martino è stato scippato a Milano del suo orologio da 40 mila euro con il trucco dello specchietto • La Sec, autorità regolatrice del mercato finanziario Usa, accondiscende ai desideri del presidente Trump ed elimina le relazioni trimestrali sugli utili • In Argentina due sorelle di Maradona sono state processate per frode, erano state citate dalle figlie del calciatore • Jasmine Paolini e Sara Errani hanno trascinato la nazionale di tennis alle finali della Billie Jean King Cup • A Marcianise, in Campania, tre persone sono morte per lo scoppio di un serbatoio in una ditta per il trattamento dei rifiuti • Nel torinese un uomo di 63 anni è stato gravemente ferito in un agguato • A Napoli si è ripetuto il miracolo di San Gennaro con lo scioglimento del sangue del patrono della città • In Afghanistan il regime talebano ha vietato la lettura di libri scritti da donne • Barack e Michelle Obama sono in Italia, ospiti di Steven Spielberg a Portofino • Nicole Berlusconi andrà a processo per calunnia. Sui social aveva accusato un centro ippico di maltrattamenti sui cavalli • Per la morte del giornalista Andrea Purgatori sono stati inquisiti anche i responsabili di due cliniche romane • A Formia, in provincia di Latina, un professore è sospettato di aver molestato due allieve minorenni • A Monza un docente è stato sanzionato per aver umiliato un alunno sovrappeso e disabile • Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia d’argento nel salto triplo ai mondiali di atletica di Tokyo • Sul circuito di Baku le due Ferrari hanno dominato le prove libere • Venus Williams si è sposata a Ischia con Andrea Preti, modello e attore • Gli eredi di Whitney Houston useranno l’Ai per replicare la voce della cantante in sette concerti • Sono morti il cantautore torinese Fausto Amodei (91 anni) e il compositore statunitense Brett James (57)
Titoli Corriere della Sera: Sfida di Putin nei cieli della Nato la Repubblica: Jet russi sui cieli d’Europa La Stampa: Sanzioni Ue, Putin alza i caccia Il Sole 24 Ore: Fitch promuove l’Italia:sale il rating / Risparmio, nuovo BTp Valore a sette anni Avvenire: Sangue versato Il Messaggero: Italia-Russia, sfida nei cieli Nato Il Giornale: Italia promossa, crisi finita Il Fatto: Droni in Polonia, gli 007: / attacco russo improbabile Libero: Landini blocca l’Italia per Gaza La Verità: Borseggiatrici fermate: 130 / Borseggiatrici in carcere: 0 Il Mattino: Tragedia a Marcianise, tre morti sul lavoro il Quotidiano del Sud: F-35 italiani contro aerei russi / Dall’Ue altre sanzioni a Mosca il manifesto: Odio di ricino Domani: I Mig russi sconfinano in Estonia / Putin provoca ancora Nato e Ue
