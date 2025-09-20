20 Settembre: verso il taglio dell'Irpef, conti italiani promossi, caccia russi in Estonia

20/09/2025 07:32:00

E' il 20 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La prossima finanziaria potrebbe contenere il taglio dal 35 al 33 per cento dell’Irpef per redditi entro i 50 mila euro (ma forse anche 60 mila)

• L’agenzia di rating Fitch ha promosso i conti italiani e aumentato la valutazione da BBB a BBB+

• I sondaggi in vista delle elezioni regionali in Calabria e nelle Marche danno per favorito il centrodestra

• Va avanti l’inchiesta sul suicidio del ragazzo di 14 anni bullizzato dai coetanei. Alcuni di loro hanno commentato: «Ormai è morto, cosa rompono a fare?»

• Tre aerei da caccia russi sono entrati nei cieli dell’Estonia, che ha immediatamente protestato e ha fatto ricorso all’articolo 4 della Nato. A respingere i Mig-31 sono stati i caccia F-35 italiani schierati sul fronte est



• Israele promette azioni di una forza senza precedenti per arrivare alla conquista dell’intera striscia di Gaza. I profughi palestinesi in fuga sarebbero mezzo milione

• Trump e il suo omologo cinese Xi si sono sentiti per due ore al telefono e hanno annunciato che si vedranno a ottobre in Corea

• Ha 32 anni e vive a Milano il primo prete-testimonial pubblicitario. Su Instagram promuove integratori alimentari per gli sportivi con lo slogan: «Pregare non basta»

• Il conduttore Stefano De Martino è stato scippato a Milano del suo orologio da 40 mila euro con il trucco dello specchietto

• La Sec, autorità regolatrice del mercato finanziario Usa, accondiscende ai desideri del presidente Trump ed elimina le relazioni trimestrali sugli utili

• In Argentina due sorelle di Maradona sono state processate per frode, erano state citate dalle figlie del calciatore

• Jasmine Paolini e Sara Errani hanno trascinato la nazionale di tennis alle finali della Billie Jean King Cup

• A Marcianise, in Campania, tre persone sono morte per lo scoppio di un serbatoio in una ditta per il trattamento dei rifiuti

• Nel torinese un uomo di 63 anni è stato gravemente ferito in un agguato

• A Napoli si è ripetuto il miracolo di San Gennaro con lo scioglimento del sangue del patrono della città

• In Afghanistan il regime talebano ha vietato la lettura di libri scritti da donne

• Barack e Michelle Obama sono in Italia, ospiti di Steven Spielberg a Portofino

• Nicole Berlusconi andrà a processo per calunnia. Sui social aveva accusato un centro ippico di maltrattamenti sui cavalli

• Per la morte del giornalista Andrea Purgatori sono stati inquisiti anche i responsabili di due cliniche romane

• A Formia, in provincia di Latina, un professore è sospettato di aver molestato due allieve minorenni

• A Monza un docente è stato sanzionato per aver umiliato un alunno sovrappeso e disabile

• Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia d’argento nel salto triplo ai mondiali di atletica di Tokyo

• Sul circuito di Baku le due Ferrari hanno dominato le prove libere

• Venus Williams si è sposata a Ischia con Andrea Preti, modello e attore

• Gli eredi di Whitney Houston useranno l’Ai per replicare la voce della cantante in sette concerti

• Sono morti il cantautore torinese Fausto Amodei (91 anni) e il compositore statunitense Brett James (57)



Titoli

Corriere della Sera: Sfida di Putin nei cieli della Nato

la Repubblica: Jet russi sui cieli d’Europa

La Stampa: Sanzioni Ue, Putin alza i caccia

Il Sole 24 Ore: Fitch promuove l’Italia:sale il rating / Risparmio, nuovo BTp Valore a sette anni

Avvenire: Sangue versato

Il Messaggero: Italia-Russia, sfida nei cieli Nato

Il Giornale: Italia promossa, crisi finita

Il Fatto: Droni in Polonia, gli 007: / attacco russo improbabile

Libero: Landini blocca l’Italia per Gaza

La Verità: Borseggiatrici fermate: 130 / Borseggiatrici in carcere: 0

Il Mattino: Tragedia a Marcianise, tre morti sul lavoro

il Quotidiano del Sud: F-35 italiani contro aerei russi / Dall’Ue altre sanzioni a Mosca

il manifesto: Odio di ricino

Domani: I Mig russi sconfinano in Estonia / Putin provoca ancora Nato e Ue



