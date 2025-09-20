Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/09/2025 14:00:00

Da barman a frate: la storia del mazarese Antonio Ballatore ora fra Stefano Maria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2025/da-barman-a-frate-la-storia-del-mazarese-antonio-ballatore-ora-fra-stefano-maria-450.png

A 40 anni, Antonio Ballatore, originario di Mazara del Vallo, ha compiuto un cammino di vita sorprendente che lo ha condotto da una quotidianità fatta di sport e lavoro come barman, fino alla consacrazione religiosa come frate minore rinnovato. Nella parrocchia di Santa Maria di Gesù ha pronunciato la professione perpetua, scegliendo il nome di fra Stefano Maria del Sacro Cuore di Gesù.

 

Oggi vive nel convento di Napoli, insieme ai confratelli che hanno abbracciato uno stile di vita povero e interamente fondato sulla carità. Una scelta radicale maturata a partire dai suoi 27 anni, quando eventi personali lo portarono a interrogarsi profondamente sul senso dell’esistenza.

 

«Ero un ragazzo come tanti – racconta a La Sicilia – con una vita normale: famiglia, calcio, palestra, il lavoro da imbianchino e poi da barman. Ma dentro di me cresceva un vuoto che non riuscivo a colmare. Il sogno di entrare nell’Arma dei carabinieri svanì a causa di una piccola malformazione al cuore e quella delusione fu un crollo morale».

Per lungo tempo lontano dalla fede – «mi rifiutavo persino di entrare in chiesa» – la svolta arrivò in Germania, durante un’esperienza lavorativa. «Facevo il barman in un ristorante quando contrassi un virus che mi mise a dura prova, fisicamente e psicologicamente. Una volta guarito, entrai in chiesa per ringraziare il Signore e lì ebbi la sensazione che qualcuno mi stesse finalmente ascoltando».

 

Il ritorno in Sicilia segnò l’inizio di un nuovo percorso. Antonio incontrò don Vincenzo Aloisi e la comunità “Betlemme di Èfrata”, che lo accompagnarono nella crescita spirituale. Decisivo fu anche il sostegno della sua famiglia, in particolare del padre: «Fu la prima persona a cui confidai il desiderio di intraprendere la vita francescana. Mi disse subito di non avere paura e di seguire la mia strada. Quelle parole furono per me la voce stessa del Signore».

Così Antonio è diventato fra Stefano, testimone di una vita trasformata dalla fede, oggi al servizio degli altri con dedizione e gioia francescana.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston