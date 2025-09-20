Sezioni
Cronaca
20/09/2025 18:36:00

Scossa di terremoto al largo di Palermo

Un terremoto di magnitudo ML 3.3 ha scosso la zona del Tirreno Meridionale, a largo della costa palermitana, alle ore 18:00:42, di oggi, 20 settembre 2025. La scossa ha avuto una profondità di 19 km ed è stata localizzata dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a una posizione geografica di latitudine 38.5078 e longitudine 13.1103.

 

Secondo i primi dati disponibili, la scossa è stata percepita soprattutto in mare, senza segnalazioni immediate di danni o di situazioni di pericolo per le aree costiere. 

L'INGV continua a monitorare la situazione per eventuali repliche o eventi correlati.

 

La zona del Tirreno Meridionale, seppur non frequentemente colpita da eventi di grande magnitudo, è storicamente soggetta a attività sismica di lieve e moderata entità. 

Al momento, non sono giunte segnalazioni di danni o feriti, ma gli aggiornamenti continueranno a essere diffusi dal sistema di monitoraggio nazionale.

 



Cronaca | 2025-09-20 18:36:00
Scossa di terremoto al largo di Palermo

Un terremoto di magnitudo ML 3.3 ha scosso la zona del Tirreno Meridionale, a largo della costa palermitana, alle ore 18:00:42, di oggi, 20 settembre 2025. La scossa ha avuto una profondità di 19 km ed è stata localizzata dalla Sala...







