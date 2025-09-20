Alcamo, riapre Il Santuario della Madonna dei Miracoli

20/09/2025 12:15:00

E’ stata revocata in parte l’ordinanza di interdizione riguardante l’uso dei locali del Santuario della Madonna dei Miracoli, visto lo scorso 15 settembre è stato ripristinato il piazzale del Santuario della Madonna Dei Miracoli e la Chiesa è stata resa funzionale in tutti i suoi aspetti di sicurezza.

L’ordinanza si era resa necessaria a causa del violento nubifragio del 10 settembre che aveva colpito principalmente il Santuario di Maria SS. dei Miracoli; adesso nella parte finale della via Longarico rimane lo scavernamento evidenziato dal Centro Operativo Comunale di Protezione civile, pertanto nelle more dell’esecuzione degli approfondimenti, si mantiene l’interdizione al transito degli utenti della strada nella via Longarico e dei veicoli che si recano al Santuario, mentre l’accesso all’intera area interna ed esterna del Santuario sono fruibili poiché sono stati rimossi i detriti e il fango accumulatosi durante l’evento.

“Il santuario di Maria SS. dei Miracoli è stato restituito alla fruizione dei fedeli, questo è stato possibile grazie agli interventi del Comune, della ditta che ha rimosso fango e detriti, del lavoro sinergico fra la Protezione Civile Comunale, l’ufficio ambiente e i servizi tecnici, insieme al contributo di tutti i volontari della protezione civile e di tutti i fedeli che sono accorsi, fin da subito, per amore della Madonna per garantire la riapertura della Chiesa nel più breve tempo possibile” – dichiara il Sindaco Domenico Surdi.





