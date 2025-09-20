Rifiuti abbandonati lungo le statali di Alcamo: stretta su controlli e multe salatissime

20/09/2025 11:17:00

Prosegue la collaborazione tra Comune di Alcamo e Anas per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti lungo le strade statali e autostrade del territorio. A Palermo si è tenuto un incontro tra i vertici regionali di Anas e l’assessora ai Servizi Ambientali di Alcamo, Valeria Pipitone, per fare il punto sulla situazione, in particolare lungo la SS113, tra le gallerie Fico e Case Rosse, dove negli anni passati sono stati rimossi numerosi cumuli di rifiuti.

«La sinergia con Anas continuerà – ha dichiarato Pipitone – possibilmente anche con la firma di un protocollo d’intesa per rafforzare le azioni comuni nell’interesse della collettività».

Negli ultimi mesi, grazie all’utilizzo di fototrappole nascoste, sono stati identificati alcuni trasgressori, che saranno sanzionati.

Anas, nel tempo, è intervenuta anche in provincia di Trapani, con risultati positivi nel contrasto a un fenomeno che danneggia il decoro urbano, l’ambiente e la sicurezza stradale. Rifiuti e oggetti ingombranti abbandonati ai margini delle strade rappresentano infatti un rischio per i viaggiatori e per la salute pubblica.

Con la recente legge 127/2023 e l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 116 dell’8 agosto 2025, le multe sono diventate molto più pesanti: si va da 1.500 fino a 18.000 euro, con segnalazione alla Procura in caso di violazioni, anche per il semplice lancio di una lattina o di un sacchetto.



