Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
20/09/2025 11:17:00

Rifiuti abbandonati lungo le statali di Alcamo: stretta su controlli e multe salatissime

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/rifiuti-abbandonati-lungo-le-statali-di-alcamo-stretta-su-controlli-e-multe-salatissime-450.jpg

Prosegue la collaborazione tra Comune di Alcamo e Anas per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti lungo le strade statali e autostrade del territorio. A Palermo si è tenuto un incontro tra i vertici regionali di Anas e l’assessora ai Servizi Ambientali di Alcamo, Valeria Pipitone, per fare il punto sulla situazione, in particolare lungo la SS113, tra le gallerie Fico e Case Rosse, dove negli anni passati sono stati rimossi numerosi cumuli di rifiuti.

 

«La sinergia con Anas continuerà – ha dichiarato Pipitone – possibilmente anche con la firma di un protocollo d’intesa per rafforzare le azioni comuni nell’interesse della collettività».

 

Negli ultimi mesi, grazie all’utilizzo di fototrappole nascoste, sono stati identificati alcuni trasgressori, che saranno sanzionati.

Anas, nel tempo, è intervenuta anche in provincia di Trapani, con risultati positivi nel contrasto a un fenomeno che danneggia il decoro urbano, l’ambiente e la sicurezza stradale. Rifiuti e oggetti ingombranti abbandonati ai margini delle strade rappresentano infatti un rischio per i viaggiatori e per la salute pubblica.

Con la recente legge 127/2023 e l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 116 dell’8 agosto 2025, le multe sono diventate molto più pesanti: si va da 1.500 fino a 18.000 euro, con segnalazione alla Procura in caso di violazioni, anche per il semplice lancio di una lattina o di un sacchetto.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston