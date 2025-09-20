Sezioni
Cronaca

» Meteo
20/09/2025 07:48:00

Il meteo nel trapanese: oggi bel tempo, domenica con qualche nuvola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2025/il-meteo-nel-trapanese-oggi-bel-tempo-domenica-con-qualche-nuvola-450.jpg

Oggi, sabato 20 settembre, il cielo sul territorio trapanese sarà in prevalenza sereno, con scarsa nuvolosità e temperature piacevoli che si manterranno tra i 21°C di minima, registrati nelle prime ore del mattino, e i 27°C di massima attesi intorno alle ore 14. La giornata sarà nel complesso stabile.

  • Mattino: cielo sereno e aria fresca.
  • Pomeriggio: qualche nube di passaggio, ma senza rischio di precipitazioni.
  • Sera: condizioni di bel tempo e temperature in graduale calo.

Per quanto riguarda i venti, al mattino spireranno deboli da Sud-Ovest (circa 9 km/h), diventando moderati da Ovest nel pomeriggio (10-15 km/h) e tornando deboli da Est-Sud-Est in serata (6 km/h). L’intensità solare raggiungerà il picco alle ore 13, con un valore UV di 6.6, pari a circa 855 W/mq: è consigliata quindi una protezione adeguata se ci si espone al sole.

 

Le previsioni per domani, domenica 21 settembre

La giornata di domani si presenterà leggermente più variabile. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni significativi.

  • Mattino: condizioni di bel tempo.
  • Pomeriggio: nubi sparse, senza rischio di pioggia.
  • Sera: rasserenamenti con cielo limpido.

Le temperature rimarranno su valori gradevoli, ideali per attività all’aperto e passeggiate sul litorale.









