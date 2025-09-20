"Le vie dei Tesori", a Mazara porte aperte tra arte e fede 

20/09/2025 11:41:00

A Mazara torna il festival “Le Vie dei Tesori”, in programma da oggi, sabato 20 settembre a domenica 5 ottobre 2025. Per tre weekend consecutivi, i visitatori potranno accedere ad alcuni tra i luoghi più significativi della Diocesi: il Seminario, il Palazzo vescovile e il Museo diocesano di piazza della Repubblica.

Al Museo diocesano sarà visibile, dopo un accurato restauro, il monumento funebre al vescovo Montaperto, opera dello scultore Domenico Gagini. Accanto al capolavoro sarà allestita una mostra di paramenti liturgici mai esposti prima. Anche la biblioteca del Seminario dei Chierici aprirà le sue porte, mentre al primo piano del Palazzo vescovile sarà possibile ammirare la sala del trono e quella degli stemmi.

Non mancheranno visite ad altri luoghi simbolo: la chiesa bizantina di San Nicolò Regale, la Regale Abbazia di Santa Maria dell’Alto, che secondo la tradizione risalirebbe al 1085, la cripta della chiesa di San Francesco con i suoi antichi colatoi e i tesori barocchi della chiesa di San Michele Arcangelo, custoditi nel monastero delle Benedettine.

L’edizione 2024 aveva registrato a Mazara del Vallo oltre 4.100 presenze e una ricaduta economica di quasi 129 mila euro per la città. Quest’anno il programma si arricchisce di ulteriori siti visitabili, con tutti i dettagli disponibili su www.leviedeitesori.com.

****

Nasce il Servizio diocesano per l’Apostolato biblico - La Diocesi di Mazara del Vallo ha istituito un nuovo strumento pastorale: il Servizio diocesano per l’Apostolato biblico. A volere la sua nascita è stato il vescovo monsignor Angelo Giurdanella, che ne ha affidato la guida a don Erasmo Barresi, giovane sacerdote originario di Castelvetrano.

«L’Apostolato biblico è finalizzato a promuovere la presenza della Bibbia nell’azione pastorale e l’incontro diretto dei fedeli con la Parola», spiega don Barresi. Il lavoro sarà svolto in équipe e in collaborazione con l’Ufficio catechistico, l’Ufficio liturgico e la Scuola diocesana di formazione teologica di base. Nell’équipe sarà presente anche don Marco Renda, parroco della chiesa madre di Marsala, con una licenza in Scienze bibliche.

Il nuovo anno pastorale (2025-2026) sarà dedicato al Vangelo di Matteo. «Se il Servizio diocesano nasce oggi, l’apostolato biblico ha radici nei tempi di Gesù, quando egli stesso spiegava le Scritture al popolo», sottolinea don Erasmo.

Il sacerdote ha invitato tutte le parrocchie a condividere le proprie iniziative per creare una rete di attività. Inoltre, ha lanciato la proposta di un “indice biblico” delle opere d’arte custodite nelle chiese della Diocesi: uno strumento che consentirebbe di svolgere catechesi direttamente davanti ai capolavori, valorizzando il patrimonio artistico come via di accesso alla Parola di Dio.



