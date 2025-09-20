Intervento salvavita in Sicilia: rimosso un tumore gigante dalla faccia di un uomo

20/09/2025 18:00:00

Un intervento chirurgico decisivo ha restituito una nuova vita a un paziente di 87 anni, grazie alla rimozione di un tumore di dimensioni eccezionali dalla sua faccia. L’operazione, che ha avuto luogo all’ospedale di Taormina, è stata eseguita dall’équipe di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale ad indirizzo oncologico, guidata dalla dott.ssa Serenella Palmeri. Con il supporto dell’équipe anestesiologica e infermieristica diretta da Giacomo Filoni, i medici hanno affrontato una sfida chirurgica senza precedenti per liberare il paziente da un tumore che aveva causato sofferenze insopportabili.

Il caso, particolarmente delicato, aveva già visto il rifiuto di altre strutture sanitarie a causa della rapida crescita della massa tumorale e delle condizioni precarie del paziente. La dott.ssa Palmeri ha spiegato che il paziente si era presentato chiedendo disperatamente aiuto, affermando che non avrebbe più sopportato il dolore e che, se non fosse stato possibile intervenire, avrebbe preferito morire. Nonostante il rischio altissimo legato alle dimensioni del tumore e alle sue interazioni con strutture vitali come carotide, giugulare interna e nervi facciali, e nonostante la grave anemia del paziente, la decisione di intervenire è stata presa dopo un’attenta valutazione.

Il risultato dell’intervento è stato un successo, seppur non privo di difficoltà. La resezione del tumore ha lasciato una grande breccia nella pelle, per cui è stato necessario un intervento di ricostruzione con l’uso del muscolo gran pettorale e un innesto cutaneo prelevato dall'inguine. Le medicazioni post-operatorie sono state particolarmente complesse, ma il paziente ha mostrato un recupero perfetto.

"Ho provato una grande emozione quando l’ho incontrato recentemente e ho visto la completa guarigione della ferita," ha detto Palmeri. "Non è la prima volta che affrontiamo interventi di questa portata, ma ogni caso è una sfida unica. Abbiamo pazienti che arrivano da tutto il territorio, spesso con diagnosi tardive, e recuperare il tempo perduto non è mai facile. Ma la priorità per noi è sempre il paziente oncologico, la cui vita va salvata a ogni costo."

Negli ultimi mesi, l’équipe di chirurgia facciale ha trattato numerosi casi simili, tra cui tumori della regione parotidea e lesioni cutanee, che hanno richiesto tecniche di demolizione e ricostruzione avanzate. L’uso di lembi muscolari, come quello del gran pettorale e del temporale, associato a innesti cutanei, è diventato un approccio frequente in questi interventi delicati.

La dott.ssa Palmeri ha poi lodato la collaborazione tra tutte le figure coinvolte nell’intervento. “Quando presento casi complessi agli anestesisti, la risposta è sempre stata una grande disponibilità. La partecipazione in sala operatoria è totale, con una gestione ottimale dell’anestesia, e gli infermieri, oltre alla loro professionalità, svolgono un ruolo fondamentale nel supporto emotivo ai pazienti, creando un ambiente di cura sereno.”

La Direzione Strategica dell'ASP di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha espresso un sentito elogio all’équipe di Taormina, riconoscendo l’importanza di questo intervento salvavita come esempio di eccellenza medica e impegno al servizio della comunità.



