Calcio: il Marsala trema ma vince - Sferruzza e Costa affondano il forte Kamarat

21/09/2025 19:33:00

Si è conclusa con una preziosa vittoria per 2 a 1 la seconda giornata di Campionato di Eccellenza Sicilia girone A per il Marsala 1912 di Mister Filippo Chinnici, che ha ospitato il Kamarat in un vibrante match d’alta classifica. Davanti a un gremito Stadio Municipale "Nino Lombardo Angotta", gli azzurri hanno dovuto faticare, superando un avversario ben organizzato che non ha nascosto l'intenzione di portare via punti dalla trasferta lilibetana. La sfida si è dimostrata equilibrata, con entrambe le squadre che si sono equivalse a centrocampo. Tuttavia, è stato il Kamarat ad iniziare con maggiore intensità, rendendosi pericoloso in due occasioni con Spinelli (al 5’ e al 12’), impegnando il portiere lilibetano Scuffia. Il Marsala ha rotto l'equilibrio alla mezz'ora del primo tempo. Su un lancio preciso, l'opportunismo lilibetano si è concretizzato con Sferruzza, che è riuscito ad evitare la difesa ospite, battendo l'estremo ospite Dolenti con un perfetto tiro all’angolino. Nonostante il vantaggio, il Marsala ha dovuto fare i conti con un Kamarat reattivo. Verso la fine della prima frazione di gioco, gli azzurri sono stati anche graziati da Pierce, protagonista di un tiro alto al 40’ e, soprattutto, di una traversa colpita in pieno al 43’.

La ripresa ha visto il Kamarat gestire meglio il pallone nei primi minuti. Al 14’, Scuffia si è dovuto esibire per deviare in angolo una bella punizione degli ospiti, mantenendo inviolata la porta azzurra. L’episodio chiave è arrivato al 30’ della ripresa, il Marsala ha raddoppiato grazie a una prodezza di Costa, autore di un perfetto tiro balistico su punizione. Quando la vittoria sembrava in cassaforte, il Kamarat ha riacceso la gara. Al 41’ è stato Cuffaro a dimezzare lo svantaggio, accendendo gli ultimi, concitati minuti di gioco. Nonostante i cinque minuti più recupero, non si sono registrate occasioni particolari da entrambe le parti, permettendo al Marsala di chiudere l'incontro sul 2-1.

Questa vittoria casalinga, sebbene sudata e ottenuta grazie a un mix di opportunismo e qualità balistiche, è fondamentale per il Marsala di Mister Chinnici. Considerando il pareggio ottenuto nella difficile prima giornata a Sciacca gli azzurri si portano immediatamente a quota 4 punti in classifica. Quattro punti su sei disponibili rappresentano un avvio solido in un girone tradizionalmente competitivo. La capacità di segnare su palla inattiva, come la punizione di Costa, e di concretizzare le poche occasioni decisive sono segnali che il Marsala non solo può competere bene in questo torneo di Eccellenza, ma può ambire concretamente alle posizioni di vertice. La squadra ha dimostrato carattere nel resistere al tentativo di rimonta del Kamarat, una prova di maturità che fa ben sperare i tifosi lilibetani per il prosieguo del campionato. Il Marsala c'è, ed è pronto a lottare per ogni obiettivo.



