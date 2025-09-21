Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
21/09/2025 07:00:00

Il Trapani cerca il poker sul campo dell'Altamura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2025/il-trapani-cerca-il-poker-sul-campo-dell-altamura-450.png

Alla ricerca del poker.E' quello che cerca il Trapani questo pomeriggio alle 15 sul campo dell'Altamura, per la quinta giornata del campionato di serie C. I granata, reduci da tre successi consecutivi, sono carichi e determinati per una partita che ha grande importanza per proseguire la risalita in classifica.

Per i granata si tratta di una partita "tosta", contro un avversario che in casa cerca i punti per la salvezza e che ha già avuto un passo falso davanti ai propri tifosi. L'allenatore Aronica, però, punta sulla fame di vittoria dei suoi: "Mi aspetto una gara difficile, tipica di questo girone spietato - sono state le sue parole alla vigilia della sfida in terra pugliese -. L'Altamura ha sempre costruito la salvezza tra le mura amiche e proverà a rifarlo anche stavolta. Ma le nostre vittorie recenti ci hanno reso pronti per queste battaglie. Mangia ha in serbo qualcosa per darci filo da torcere, e noi abbiamo variato poco il tridente d'attacco nelle prime uscite – un segnale di continuità che ci sta ripagando".

Con tre vittorie e un pari nelle prime quattro giornate, i granata hanno già annullato la penalizzazione e, senza quel -8, sarebbero secondi in classifica. La partenza è stata sprint, così come era già programmato. "Il precampionato era tarato per decollare subito, e credo che l'obiettivo sia stato centrato in tempi record - ha evidenziato Aronica -. Siamo ancora in coda alla classifica, ma con questo ritmo possiamo risalire e accorciare sulle prime in men che non si dica. Pensiamo a una gara alla volta, senza alibi: andremo lì compatti, agguerriti e affamati di punti. Schiererò la migliore formazione possibile. La squadra è focalizzata al massimo. L'unico dubbio è Negro, che ha lavorato a parte, ma Salines sarà della partita. Il cambio di modulo contro la Casertana? Solo una scelta tattica isolata, nulla di più".

 



Calcio | 2025-09-21 07:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2025/il-trapani-cerca-il-poker-sul-campo-dell-altamura-250.png

Il Trapani cerca il poker sul campo dell'Altamura

Alla ricerca del poker.E' quello che cerca il Trapani questo pomeriggio alle 15 sul campo dell'Altamura, per la quinta giornata del campionato di serie C. I granata, reduci da tre successi consecutivi, sono carichi e determinati per una...







Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston