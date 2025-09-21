Il Trapani cerca il poker sul campo dell'Altamura

21/09/2025 07:00:00

Alla ricerca del poker.E' quello che cerca il Trapani questo pomeriggio alle 15 sul campo dell'Altamura, per la quinta giornata del campionato di serie C. I granata, reduci da tre successi consecutivi, sono carichi e determinati per una partita che ha grande importanza per proseguire la risalita in classifica.

Per i granata si tratta di una partita "tosta", contro un avversario che in casa cerca i punti per la salvezza e che ha già avuto un passo falso davanti ai propri tifosi. L'allenatore Aronica, però, punta sulla fame di vittoria dei suoi: "Mi aspetto una gara difficile, tipica di questo girone spietato - sono state le sue parole alla vigilia della sfida in terra pugliese -. L'Altamura ha sempre costruito la salvezza tra le mura amiche e proverà a rifarlo anche stavolta. Ma le nostre vittorie recenti ci hanno reso pronti per queste battaglie. Mangia ha in serbo qualcosa per darci filo da torcere, e noi abbiamo variato poco il tridente d'attacco nelle prime uscite – un segnale di continuità che ci sta ripagando".

Con tre vittorie e un pari nelle prime quattro giornate, i granata hanno già annullato la penalizzazione e, senza quel -8, sarebbero secondi in classifica. La partenza è stata sprint, così come era già programmato. "Il precampionato era tarato per decollare subito, e credo che l'obiettivo sia stato centrato in tempi record - ha evidenziato Aronica -. Siamo ancora in coda alla classifica, ma con questo ritmo possiamo risalire e accorciare sulle prime in men che non si dica. Pensiamo a una gara alla volta, senza alibi: andremo lì compatti, agguerriti e affamati di punti. Schiererò la migliore formazione possibile. La squadra è focalizzata al massimo. L'unico dubbio è Negro, che ha lavorato a parte, ma Salines sarà della partita. Il cambio di modulo contro la Casertana? Solo una scelta tattica isolata, nulla di più".



