Il Trapani rallenta: ad Altamura arriva "soltanto" un pareggio

21/09/2025 17:10:00

Un punto e qualche rammarico per il Trapani che non va oltre l'1-1 sul campo dell'Altamura per la quinta giornata del campionato di serie C. I granata hanno sciupato l'occasione di centrare la quarta vittoria consecutiva, perché avevano trovato il vantaggio sul finire del primo tempo e quando l'incontro sembrava essere in controllo, hanno incassato il pareggio.

Con questo pareggio, il Trapani sale a quota 3 in classifica, ma rallenta la sua risalita e vede allontanarsi le prime posizioni al termine di una partita nella quale la squadra di Salvatore Aronica ha sofferto nei primi minuti, cedendo inaspettatamente quando sembrava avere l'incontro in pugno.

I granata si sono presentati con alcuni calciatori indisponibili, fra cui Fischnaller, ma l'allenatore ha recuperato Pirrello. Dopo un avvio equilibrato, è stato l'Altamura a cercare di prendere il controllo del match, ma il portiere Galeotti si è sempre fatto trovare pronto, anche se i pugliesi di occasioni vere e proprie ne hanno create poche.

A metà primo tempo il Trapani cambia marcia e al 39' trova il gol del vantaggio con Grandolfo, abile con un pallonetto a superare l'estremo difensore di casa. L'arbitro, però, strozza l'urlo in gola dei trapanesi, perché annulla per fuorigioco.

E', però, l'antipasto del gol che arriva proprio allo scadere del primo tempo: cross di Ciuferri per Vazquez, mandato in campo sin dal primo minuto, e tiro al volo all'incrocio dei pali. E' il gol dell'1-0 con il quale il Trapani va negli spogliatoi in vantaggio.

Nella ripresa ci sono poche occasioni: Grandolfo spara fuori la possibilità del raddoppio, quindi, cominciano i cambi. La partita sembra in controllo per il Trapani, ma al 74' arriva il pareggio dell'Altamura con Rosafio che batte Galeotti con un perfetto diagonale.

Incassato il pareggio, il Trapani anziché reagire, quasi si ferma e all'ultimo istante rischia anche la beffa con Siletti che manda alto sopra la traversa.



