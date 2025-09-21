Cade dalla mountain bike nei boschi e muore a 24 anni

21/09/2025 10:44:00

Un silenzio irreale avvolge Piazza Armerina, dove l’intera comunità si è stretta nel dolore per la scomparsa di Dennis Lo Monaco, giovane di appena 24 anni morto giovedì a seguito di una caduta con la sua mountain bike nei boschi del Sambuco.

Ieri pomeriggio, alle 17, la Basilica Cattedrale ha accolto centinaia di persone per l’ultimo saluto a Dennis, in un’atmosfera di profonda commozione. La sua vita si è spezzata lungo quei sentieri che amava percorrere in sella alla sua bici: per lui non erano semplici percorsi, ma una vera e propria filosofia di vita, fatta di libertà, avventura e contatto con la natura.

Amato da tutti, Dennis non era solo un appassionato sportivo, ma anche un lavoratore instancabile e un ragazzo capace di trasmettere entusiasmo e positività a chiunque lo conoscesse. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto enorme, come dimostrano i tanti messaggi di cordoglio comparsi sui social. Tra i più toccanti quello dell’amico fraterno Matteo Esposito, che in un videomessaggio ha voluto ricordare i momenti condivisi e l’affetto che li legava.

A piangerlo non sono soltanto la mamma, il papà, i fratelli e i parenti, ma un’intera comunità, compresi i tanti compagni di escursioni con cui ha condiviso fatiche, risate e conquiste. Proprio loro hanno voluto dedicargli un pensiero speciale: “Continueremo a pedalare per te, in ogni sentiero e su ogni monte, con il tuo spirito che guiderà le nostre ruote.”



