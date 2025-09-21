Tre vittime in poche ore sulle strade siciliane. Una coppia in gravi condizioni
Un sabato drammatico in Sicilia, segnato da una serie di incidenti stradali che hanno provocato tre vittime e feriti gravi, lasciando intere comunità sconvolte.
Ad Agrigento ha perso la vita Marco Chiaramonti, 50 anni, conosciuto e stimato maestro di tennis e padel. L’uomo viaggiava lungo il viale Emporium quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro un albero. Alcuni testimoni ipotizzano che possa aver sbandato a causa di una buca sull’asfalto.
La sua morte riporta alla mente un altro dramma familiare: dieci anni fa il fratello Gabriele morì a soli 36 anni in un incidente stradale a Menfi. Viaggiava a bordo di una Smart che si ribaltò lungo la strada per Lido Fiori; rimase per tre settimane in agonia prima di spegnersi all’ospedale Villa Sofia di Palermo.
L’intera città si è stretta attorno alla famiglia Chiaramonti. Il Parco archeologico della Valle dei Templi ha sospeso gli eventi previsti in segno di lutto. Cordoglio è stato espresso dal presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà, e dal Circolo del tennis, che ha ricordato Marco come «l’anima del club, maestro generoso e punto di riferimento per generazioni di atleti».
Siracusa: sconto frontale sulla Pachino-Noto
Sempre nella giornata di sabato, un altro incidente mortale si è verificato sulla provinciale 19, tra Pachino e Noto, all’altezza dello svincolo per la riserva naturale di Vendicari. Una donna di 45 anni, a bordo di una Toyota Yaris, si è scontrata violentemente con un autobus. Per lei non c’è stato nulla da fare, mentre i passeggeri del pullman sono rimasti illesi.
La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi e aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Carabinieri e polizia stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’impatto.
Palermo-Agrigento: coppia precipita dal viadotto
Un altro grave incidente è avvenuto lungo la statale Palermo-Agrigento, subito dopo lo svincolo di Misilmeri. Un fuoristrada con a bordo una coppia di coniugi sessantenni è precipitato da un viadotto, compiendo un volo di circa 15 metri.
I vigili del fuoco del nucleo Saf hanno provveduto al salvataggio, mentre i sanitari del 118 hanno trasportato entrambi in ospedale, dove si trovano ricoverati in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri.
In poche ore la Sicilia piange tre vittime della strada. Una scia di sangue che richiama ancora una volta l’urgenza di affrontare con maggiore determinazione il tema della sicurezza stradale, tra manutenzione delle infrastrutture, controlli e prevenzione.
