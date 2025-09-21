Sezioni
Politica
21/09/2025 20:00:00

Birgi e gli F35: Dario Safina (PD) presenta una interrogazione parlamentare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/1758475534-0-birgi-e-gli-f35-dario-safina-pd-presenta-una-interrogazione-parlamentare.jpg

Il futuro dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi rimane al dibattito politico anche regionale. La preoccupazione nasce dall’annuncio del Governo nazionale: entro il 2028 la base militare ospiterà un grande polo internazionale di addestramento per i caccia F-35, un progetto definito “strategico” per la Sicilia ma che, secondo il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, rischia di ridimensionare la funzione civile dello scalo.

 

“Trapani-Birgi non può perdere la sua vocazione civile – ha sottolineato Safina –. Il nostro aeroporto è vitale per il turismo, l’economia e il diritto alla mobilità dei cittadini”.

 

Per questo motivo l’esponente del PD ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione, chiedendo l’apertura di un tavolo di confronto con il Governo e il Ministero della Difesa. Obiettivo: garantire che le nuove attività militari non penalizzino i voli civili.

Tra le richieste avanzate da Safina anche misure concrete per tutelare gli investimenti pubblici e privati già realizzati a Birgi, oltre a una programmazione coordinata con gli altri scali della Sicilia occidentale, da Palermo a Pantelleria fino a Lampedusa.

“Il nostro territorio ha bisogno di certezze e di uno sviluppo equilibrato – ha aggiunto il deputato regionale –. Trapani-Birgi deve restare un motore di crescita e non può subire limitazioni”.

 

 

 









