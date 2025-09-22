Maltrattamento animale e maltrattamento genetico, convegno a Castelvetrano

22/09/2025 07:00:00

Si parlerà di animali a Castelvetrano. Sabato 27 Settembre alle 15,30. Presso il Teatro Selinus si svolgerà il convegno sul tema “Dal maltrattamento animale al maltrattamento genetico”, promosso dal dott. Francesco Messina del Centro studi universitario internazionale Luigi Pirandello, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Marsala, il Movimento Forense di Marsala e l’Associazione Avvocati Valle del Belice.

Tra gli argomenti trattati, il randagismo in provincia di Trapani, problema persistente che vede coinvolti sia le istituzioni che il mondo del volontariato.

“Le attività di controllo, le sterilizzazioni e le adozioni – si legge nella nota del centro studi - sono rallentate dalla scarsità di risorse e dall’assenza di supporto istituzionali adeguati. A ciò si aggiungono episodi preoccupanti, come il ritrovamento di animali abbandonati e la crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, oltre a fenomeni di avvelenamento diffuso che minacciano sia i randagi che i proprietari di animali”.

Particolare attenzione verrà data al fenomeno del maltrattamento di animali, compreso quello genetico. Infatti, non tutti sono al corrente che dietro alcune razze di cani c’ è una selezione genetica che di naturale non ha proprio nulla. Basti pensare ai brachicefali che, per le loro piccole dimensioni, sono scelti da tante famiglie. Si tratta di razze “create” dall’uomo che all’animale provocano tanti problemi di salute e tante sofferenze. Basti pensare al bulldog, al pechinese, al carlino… e alle loro difficoltà respiratorie per via del setto nasale molto corto e un esofago troppo lungo.

Dopo i saluti del sindaco Giovanni Lentini, dell’avv. Elisa Demma, presidente nazionale del Movimento Forense, e dell’avv. Giuseppe Spada, presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Marsala, il convegno verrà introdotto dall’avv. Salvatore Giorgi, presidente della sezione marsalese del Movimento Forense.

Seguiranno gli interventi di:

- Elena Martorana, presidente della sezione Enpa di Castelvetrano

- Loredana Zummo, presidente della sezione Enpa di Mazara del Vallo

- Cristiano Ceriello, presidente del Partito Animalista Italiano

- Onorevole Martina Semenzato

- Patrick Battipaglia, giornalista e autore del libro “La violenza non fa differenze” (che sarà presentato durante l’evento)

- Senatore Mario Borghese (in video messaggio)

- Senatrice Michaela Biancofiore (in video messaggio)

Per la partecipazione all’evento verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi per gli avvocati.

L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti, previa registrazione presso il teatro Selinus dalle ore 15.



