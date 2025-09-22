Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» Animali & Ambiente
22/09/2025 07:00:00

Maltrattamento animale e maltrattamento genetico, convegno a Castelvetrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/maltrattamento-animale-e-maltrattamento-genetico-convegno-a-castelvetrano-450.jpg

 Si parlerà di animali a Castelvetrano. Sabato 27 Settembre alle 15,30. Presso il Teatro Selinus si svolgerà il convegno sul tema “Dal maltrattamento animale al maltrattamento genetico”, promosso dal dott. Francesco Messina del Centro studi universitario internazionale Luigi Pirandello, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Marsala, il Movimento Forense di Marsala e l’Associazione Avvocati Valle del Belice.

 

Tra gli argomenti trattati, il randagismo in provincia di Trapani, problema persistente che vede coinvolti sia le istituzioni che il mondo del volontariato.

Le attività di controllo, le sterilizzazioni e le adozioni – si legge nella nota del centro studi - sono rallentate dalla scarsità di risorse e dall’assenza di supporto istituzionali adeguati. A ciò si aggiungono episodi preoccupanti, come il ritrovamento di animali abbandonati e la crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, oltre a fenomeni di avvelenamento diffuso che minacciano sia i randagi che i proprietari di animali”.

 

Particolare attenzione verrà data al fenomeno del maltrattamento di animali, compreso quello genetico. Infatti, non tutti sono al corrente che dietro alcune razze di cani c’ è una selezione genetica che di naturale non ha proprio nulla. Basti pensare ai brachicefali che, per le loro piccole dimensioni, sono scelti da tante famiglie. Si tratta di razze “create” dall’uomo che all’animale provocano tanti problemi di salute e tante sofferenze. Basti pensare al bulldog, al pechinese, al carlino… e alle loro difficoltà respiratorie per via del setto nasale molto corto e un esofago troppo lungo.

 

Dopo i saluti del sindaco Giovanni Lentini, dell’avv. Elisa Demma, presidente nazionale del Movimento Forense, e dell’avv. Giuseppe Spada, presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Marsala, il convegno verrà introdotto dall’avv. Salvatore Giorgi, presidente della sezione marsalese del Movimento Forense.

Seguiranno gli interventi di:

-        Elena Martorana, presidente della sezione Enpa di Castelvetrano

-        Loredana Zummo, presidente della sezione Enpa di Mazara del Vallo

-        Cristiano Ceriello, presidente del Partito Animalista Italiano

-        Onorevole Martina Semenzato

-        Patrick Battipaglia, giornalista e autore del libro “La violenza non fa differenze” (che sarà presentato durante l’evento)

-        Senatore Mario Borghese (in video messaggio)

-        Senatrice Michaela Biancofiore (in video messaggio)

 

Per la partecipazione all’evento verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi per gli avvocati.

L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti, previa registrazione presso il teatro Selinus dalle ore 15.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston