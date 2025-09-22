Sezioni
Cronaca
22/09/2025 07:00:00

22 Settembre: sciopero per Gaza, 200mila persone per Kirk, assemblea Onu

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/1758517576-0-22-settembre-sciopero-per-gaza-200mila-persone-per-kirk-assemblea-onu.png

E' il 22 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. 

 

• Nello stadio di Glendale, Arizona, 200 mila persone hanno partecipato al memorial service in ricordo di Charlie Kirk. Musk era seduto vicino a Trump, che sul palco ha abbracciato la vedova piangente, che ha detto di aver perdonato l’assassino del marito
• Uk, Canada, Australia e Portogallo hanno riconosciuto lo stato palestinese. Gli Usa hanno definito l’atto «puramente simbolico»
• Oggi in Italia ci saranno uno sciopero generale in solidarietà ai palestinesi e manifestazioni in più di 75 città
• A New York inizia l’80esima assemblea generale dell’Onu
• Trump ha annunciato un dazio da 100 mila dollari per i lavoratori altamente specializzati che vogliono lavorare negli Usa
• Inizia il processo d’appello per la malgestione dei fondi vaticani imputata al cardinal Becciu. Il cardinal Ruini è ricoverato per un blocco renale
• A Brivio (Lecco) due amiche di 21 anni sono morte investite da un furgone guidato da un uomo che aveva fumato cannabinoidi
• Ad Andria un liceale è morto in un incidente mentre lavorava come fattorino in bicicletta
• Nel cuunese un cacciatore è stato ucciso dall’amico che voleva sparare a un cinghiale
• Oggi ci si aspetta forte maltempo in Lombardia e Liguria, a Genova le scuole resteranno chiuse
• È stato abbattuto l’ultimo diaframma di roccia che divideva i due scavi che formeranno il tunnel del Brennero tra Austria e Italia
• In alcuni aeroporti europei ci sono stati ritardi per un malfunzionamento dei sistemi di check-in, forse per un attacco hacker russo
• Ieri c’è stato il 37esimo raduno della Lega a Pontida
• Meloni si è collegata con Domenica In dal Colosseo per parlare del pranzo della domenica, e alla festa dei giovani di Fdi ha parlato di minacce e di Brigate Rosse


• La Roma ha vinto il derby con un gol di Pellegrini al 38esimo minuto
• La Nazionale italiana di tennis ha conquistato la Billie Jean King Cup
• Sono finiti i mondiali di atletica di Tokyo, dove l’Italia ha vinto mai così tante medaglie, ben sette (l’ultima è stato l’argento di Batocletti nei 5 mila)
• Il Centre Pompidou di Parigi stasera chiude e riaprirà fra cinque anni, quando saranno finiti i lavori di ristrutturazione
• Sono morti la scrittrice di ricette statunitense Marian Burros (92 anni), il funzionario di Confcommercio Alberto Corti (61), il cantautore statunitense Sonny Curtis (88), l’ex parlamentare del Pri Antonio Del Pennino (86), la mecenate statunitense Agnes Gund (87), il regista e vedovo di Monica Vitti Roberto Russo (77), l’elefante solitario Shankar (29)

Titoli
Corriere della Sera: Londra riconosce / lo Stato di Palestina / Israele: non ci sarà
la Repubblica: Londra: sì alla Palestina
La Stampa: Funerale americano
Il Sole 24 Ore: Prima casa, record / di acquisti spinto / da tasse e sconti
Il Messaggero: In 200mila per l’addio a Kirk
Il Giornale: Nel nome di Charlie
Leggo: Londra: sì allo Stato palestinese
Qn: Palestina, il sì di Londra / Ira di Israele: no allo Stato
Il Fatto: Pure Starmer per la Palestina / Ma Meloni parla di pastarelle
Libero: «La Lega non cambia»
La Verità: L’accusa al giudice di Bergoglio: / «omprò case in nero dai mafiosi»
Il Mattino: In 200mila ai funerali di Kirk
il Quotidiano del Sud: Europa, frontiera e casa
il manifesto: Onu nessuno / e centomila
Domani: Trump cavalca il popolo di Kirk / Meloni: «Loro l’odio, noi l’amore»









