Alcamo, malore alla guida: muore un anziano

22/09/2025 09:12:00

Un malore improvviso mentre era alla guida è costato la vita a un uomo anziano di Alcamo.

Secondo gli accertamenti della Polizia, l’uomo si trovava in auto lungo via Porta Palermo, nei pressi del collegamento con il tratto comunale della strada statale 113, quando ha accusato un malore improvviso – probabilmente un infarto.

Erano da poco passate le 14, ieri, quando l’uomo ha perso il controllo del mezzo, finendo contro una recinzione. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e un’ambulanza del 118, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo.

Non risultano coinvolti altri veicoli. La zona dell’incidente, via Porta Palermo, è una delle arterie più trafficate di Alcamo, collegando il centro storico alla periferia nord-est della città.



