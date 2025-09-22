Petrosino, Giuseppe Saladino è il nuovo presidente dell'associazione "Petrus Sinus"

22/09/2025 12:10:00

Cambio ai vertici dell’associazione culturale Petrus Sinus: Giuseppe Saladino è stato nominato nuovo presidente, raccogliendo l’eredità di un gruppo che negli ultimi anni si è distinto per l’impegno nella valorizzazione delle tradizioni locali.

Al fianco di Saladino lavorerà un consiglio direttivo rinnovato e motivato: Santo D’Aguanno nel ruolo di vicepresidente, Gianfranco Sammartano come segretario, mentre i consiglieri saranno Salvatore Pizzo, Pietro Pipitone, Giovanni Bonafede e lo stesso Saladino.

La "Petrus Sinus" si è già imposta come realtà culturale di primo piano grazie alla realizzazione, lo scorso anno, di una delle Sacre Rappresentazioni della Settimana Santa più suggestive della Sicilia occidentale. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Petrosino e della parrocchia Maria SS. delle Grazie guidata da don Carmelo Caccamo, ha riscosso ampi consensi di pubblico e critica, tanto da attirare l’attenzione di agenzie di pellegrinaggio, tour operator e operatori del turismo religioso.

Con il nuovo presidente, l’associazione si prepara a consolidare questo percorso di crescita, puntando a rendere Petrosino sempre più un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni popolari e religiose.



